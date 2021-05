Carta al señor Maya

Ante sus dos propuestas estrella para el verano cultural de Pamplona, Campeonato Mundial on line de ajedrez y Gran premio de hípica, desde mi desconocimiento me hago y le hago varias preguntas.¿Realmente cree que un campeonato de ajedrez, por muy mundial que sea, y encima on line, puede tener un mediano interés y seguimiento por parte de la ciudadanía de Pamplona?Si se trata de divulgar y fomentar su práctica creo que hay formas mejores para hacerlo, más efectivas y probablemente más baratas, pero como espectáculo€Pasando a la hípica. ¿1.500 participantes? ¿Sabe usted lo qué es eso y lo que supone? ¿Cuántos camiones? ¿Accesos? ¿Deterioro y reposición del entorno? ¿Cuántas toneladas de arena serán necesarias para cubrir la superficie? Como digo, desconozco los detalles y el costo que esto puede suponer, pero me temo que se pueda llevar la mitad de lo presupuestado para todas las actividades.¿Cuánto público podrá tener acceso al evento y a qué precio?En fin, muchas incógnitas sobre dos eventos y, mientras tanto, ¿qué hay de nuestros grupos culturales? Teatro, música, danza€Y por aportar ideas en su línea, ¿qué tal montar un rocódromo en los fosos y convocar un campeonato mundial de escalada con entrada libre? Por número de licencias y espectacularidad seguro que tendría más éxito.Feliz verano.