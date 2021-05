Ampliación del centro de salud

Ante la demanda generada por parte de la ciudadanía y algunos grupos políticos de la anexión de las oficinas de la Seguridad Social, que pertenecen al Gobierno central para ampliar el centro de salud de Estella, tengo que decir que la nueva propuesta del concejal del PSOE es la construcción de un centro nuevo, no en el aparcamiento de Recoletas, que no existe, sino en el aparcamiento de las Clarisas. Aprovechando la rectificación, pienso que la idea no es buena, porque quitaría sitios de aparcamiento en la ciudad e iría en contra del plan especial de Los LLanos. Creo también que la pandemia no tiene nada que ver con ampliar o no el centro de salud porque desde su inicio ha habido menos consultas presenciales y más telefónicas. La vacunación se está llevando a cabo fuera de los centros de salud, en Estella-Lizarra y en todas las ciudades y localidades. Aquí en el centro cultural Los Llanos y en el hospital.