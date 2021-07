Inclusión para perros, exclusión para personas

¿Qué nos ampara a algunas personas? ¿Se cumple la normativa?Tengo 65 años y desde mi niñez he sufrido sobre mí el azuzamiento de perros por parte de sus dueños.En la niñez, en la juventud y ahora en la vejez veo que no se puede dar un paso sin tener al lado un perro: en la tienda, en la calle, en el campo, etcétera, independientemente de que esté prohibido o no.La clásica frase del dueño es: "no hace nada". Lo que faltaba. A ese dueño en su casa quizá no le haga nada, pero en la calle, o en una tienda, o en jardines, suelto, etcétera, sí hace. Que no quede ninguna duda. Sí hace.Me gustaría que hubiese espacios limitados a personas en los cuales la prohibición de no haber perros fuera respetada.El otro domingo me llevaron de excursión por Navarra, imposible bajarme del coche, por todas partes donde parábamos había perros de todas clases, colores y condición.Incluida la playa Nagore, donde había perros en el agua, perros en la hierba y perros en la carretera del aparcamiento, tanto sueltos como atados.Observo que la normativa sobre perros en numerosas ocasiones no se cumple, y todavía se pide mayor amparo para los perros...¿Y? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué amparo nos queda a las personas?Que numerosas personas no podemos salir a pasear a un jardín, a la simple calle, a tiendas, a transportes públicos, y ni pensar en salir al campo.Yo he visto renegar de la propia especie humana a dueños de perros que preferían su familia canina a respetar a los de su especie simplemente llevando su perro atado...Se trata de respeto humano, de respeto a vivir en sociedad.Quiero remarcar que lo que pido es solamente que las personas humanas tengamos la posibilidad de estar y pasear en espacios donde los perros estén absolutamente prohibidos y eso sea respetado.Sí, cada vez hay más dueños de perros, sí, cada vez dependemos más de la buena o no tan buena voluntad, educación, etétera de esos dueños.Pero sigo insistiendo, las personas que no compartimos su sentir necesitamos un espacio reservado sin perros.Ni los perros son inofensivos, ni sus dueños tienen patente de buenas personas. El hecho de tener un perro no eleva a sus dueños a una categoría moral superior.¿Qué nos ampara a las personas que no podemos convivir con los perros?Espero que el Gobierno sea consciente de esta situación y la tenga en cuenta en la normativa al uso.