Vergonzoso

Este mensaje va en relación al artículo El negacionismo se rearma, escrito por Javier Vizcaíno.Me sorprende de forma soberana cómo hoy en día siendo todos tan respetuosos, solidarios y nada discriminatorios... se puede consentir que se le falte el respeto, se insulte, se mofe y se mienta sobre una parte de la población. Podría entrar en muchísimas frases despectivas, otras inventadas y responder, pero me resulta un gasto de energía el cual no me compensa. Sólo pido respeto a un grupo de personas que piensan diferente, las cuales se plantean con fundamentos otra versión a la oficial.Si en vez de negacionistas se sustituyera por otra palabra, como por ejemplo negros, maricones o cualquier otra que seguro que se nos ocurre, dudo mucho que se hubiera publicado ese artículo.