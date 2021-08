Jose Luis Rebordinos y Premio Donostia a Johnny Depp

El pasado sábado día 14 de agosto DIARIO DE NOTICIAS publicaba una entrevista al director del Zinemaldia Jose Luis Rebordinos, en la que éste defendía la polémica entrega del Premio Donostia a Johnny Depp, sobre el que pesan graves acusaciones de violencia de género pese a que un grupo político (EH-Bildu) ha pedido la retirada del premio y numerosas organizaciones feministas y sociales acusan a Zinemaldía de "de falta de ética ante la violencia contra las mujeres".No voy a entrar en las discutibles opiniones vertidas en su entrevista para justificar su decisión de entrega del premio, manejando conceptos como "presunción de inocencia y derecho a la reinserción" o la injusta situación de linchamiento mediático y popular que está viviendo el pobrecito actor, argumentos estos archiconocidos y repetidos por este criminal estado heteropatriarcal, en todos los casos de violencia machista que vivimos todos los días de la semana, del mes, del año... y así hasta el infinito.Lo que sí quiero es aclarar es la falsedad de una frase en la que este señor afirma literalmente: "La Asociación de Mujeres Cineastas de Canarias salió ayer a apoyarnos tras el comunicado". Ante esta afirmación que crea confusión en la realidad de las mujeres cineastas en Canarias, puedo decir rotundamente que la realidad es otra, pues la Asociación de Mujeres Cineastas de los Medios Audiovisuales (CIMA), que reúne a casi setecientas mujeres de la profesión, en un comunicado lamenta la decisión de la dirección del Festival de Cine de San Sebastián de dar el Premio Donostia de este año a Johnny Depp, y añade: "Lo consideramos un error desde el punto de vista ético y lo decimos como cineastas, como mujeres y como ciudadanas de un país al que el Festival de Cine de San Sebastián representa en numerosos foros internacionales".No puedo saber a qué mujeres cineastas de Canarias se refiere, señor, lo que está claro es que cuando afirma haber recibido ese apoyo, distorsiona una realidad, la de todas las mujeres cineastas de Canarias asociadas a la Asociación de Mujeres Cineastas de los Medios Audiovisuales (CIMA), que han manifestado clara y públicamente su rechazo a otorgar el Premio Donostia a Johnny Depp.Y, en cuanto a las afirmaciones del director del Zinemaldia de presunción de inocencia, me limito a reproducir a continuación el texto final del comunicado de CIMA: "(En noviembre de 2020, Johnny Depp perdió un juicio contra el diario británico The Sun por llamarle maltratador. El juez Nicols detalló en su sentencia: "He llegado a la conclusión de que la gran mayoría de los supuestos ataques del señor Depp contra la señora Heard han quedado demostrados, según los requisitos mínimos del procedimiento civil)".