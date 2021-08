Proyecto Aldane

Quería expresar mi sentir respecto al macroproyecto que pretende instalar un parque eólico en Lezaun y demás términos adyacentes.Desde muy pequeño he tenido una cosa clara, y es que Lezaun es el lugar donde quiero estar, particularmente por estar rodeado de monte y de naturaleza. Ahora parece que alguna multinacional pretende hacer negocio en este entorno, el cual tiene la particularidad de tener un término municipal que linda con el parque natural Urbasa-Andia, que tiene poco que envidiar. Personalmente se me hace complicado imaginar que un entorno así, en el que desde los tiempos en los que nuestros abuelos traían la madera con los bueyes y pastaban su ganado manteniendo siempre un perfecto equilibrio con la naturaleza y su conservación, hoy nos encontremos en la tesitura de que una empresa, que no tiene constancia de nada de esto, quiera hacer marketing de que va a producir electricidad verde en esta zona. El proyecto implica instalar en nuestro paisaje molinos de cientos de metros de altura con todo lo que eso conlleva; explanadas inmensas para su manipulación, pistas de seis metros de anchura, una línea de alta tensión hasta Orcoyen,... Todo esto llevándose por delante la flora (especies protegidas, árboles centenarios,...) y fauna que pille por el camino y sabiendo que estos aerogeneradores son el mayor enemigo para todas las rapaces asentadas en nuestra zona.El principal argumento expuesto es que todo esto generará riqueza para el pueblo, pero modestamente pienso que la riqueza de Lezaun y la de todos los municipios de la zona está muy por encima del dinero que puedan pagar. Es reciente la llegada de nuevos vecinos al pueblo, y tengo el convencimiento de que éstos no han dejado atrás sus antiguas residencias por el patrimonio económico que tiene este pueblo sino por tratarse de un entorno singular rodeado de naturaleza. Por eso mismo el que es de Lezaun dice orgulloso serlo y quiere quedarse aquí. Hago un llamamiento a que tanto ayuntamientos afectados, vecinos e incluso la administración competente, reflexionen de si esa riqueza que menciona el proyecto no puede de alguna manera convertirse en una ruina. El entorno, tal y como lo conocemos, ya tiene múltiples opciones para poder realizar otro tipo de actividades socioculturales ligadas a la naturaleza y ,por supuesto, sin dejar de lado su preservación. Creo que la pérdida de identidad de un lugar puede ser peor que cualquier remuneración económica.

Gaizka Otxandorena es vecino de Lezaun