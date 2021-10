Información sobre las energías renovables

Las palabras de la presidenta del Gobierno foral me crean malestar. Un gobierno no puede apoyar nada sin un estudio en profundidad de sus datos y recibir la opinión de los afectados. Ir con el medio ambiente y querer liderar algo... alguien saldrá perdiendo. Creo que es una unión muy difícil. Si los retos son enormes para todos, hay una parte que no tiene poder de decisión. Es muy necesario el diálogo y las explicaciones a todas las dudas. Habla de ecosocialismo. Parece ser que ahora... ¿me puede recomendar algún documento donde se explique? Me dicen que no estuvo en unas charlas sobre otra manera de ver las energías renovables. Pienso que como presidenta debería haber estado y demostrar que escucha todas las versiones.Sobre algunas palabras de los inversores. Piden a los gobiernos tramitación de permisos ágil, coordinación de sectores y seguridad jurídica. Por pedir... Yo pediría a los gobiernos mucho diálogo y estudios en profundidad de los proyectos solicitados, y una ley que aclare las cosas (por ejemplo, qué se va a hacer con los aparatos cuando, dentro de 30-100 años no sirvan). El señor Viteri habla de invertir donde haya estabilidad, ¿a qué se refiere? El señor Blanco da la impresión de que avisa sobre despidos como consecuencia de los logros de personas que apuestan por proyectos diferentes a los suyos. Me parece grave pero nada nuevo. Sí hay alternativas a este tipo de parques, hay lugares donde se está haciendo pero eso no es rentable para ustedes. Despreciar, señor Rebollo, a personas que se manifiestan opinando diferente a usted, es de muy mala persona. Esas personas, y yo, estamos a favor de la energía renovable, pero no de su visión. Cuando dice, señor Rebollo, no estaremos donde no nos quieran, a quiénes se refiere: ¿gobierno central, autonómico, ayuntamientos, población cercana a sus parques?Yo también pienso en energías renovables sí, pero así no.