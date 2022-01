A los feligreses de la parroquia de Ujué

El Ayuntamiento de Ujué / Uxue puso el año 2019 la ermita de La Blanca a nombre del pueblo en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción fue denunciada por la parroquia de Uxue el pasado mes de mayo en el juzgado de Tafalla pretendiendo que la propiedad es suya y no del pueblo.Por medio de una carta de Jose Mari Esparza Zabalegi a la prensa supe que el caso ya ha sido visto y espera sentencia. El autor de esa misiva dice que el querellante fue el Obispado de Pamplona, cuando en la documentación que yo vi en mayo y en la nota que hizo pública el ayuntamiento de Uxue se decía claramente que la querella venía de la parroquia.Por eso pido a los feligreses de Uxue que se paren a pensar tras hacerse las siguientes peguntas: ¿Las parroquias tienen reconocida legalmente personalidad jurídica? ¿Quiénes componen las parroquias? ¿Quién es el que decide que la parroquia pueda llevar adelante quejas judiciales? ¿Los fieles? ¿El párroco que siempre es forastero y lo pone al cargo un obispo que a su vez es nombrado desde el Estado soberano del Vaticano? ¿El párroco consulta estas decisiones con los feligreses?Recordemos los trabajos de nuestros antepasados en construir y mantener las ermitas e iglesia de nuestro pueblo. Recordemos la obligación que antaño tenían nuestros mayores de entregar las primicias y la décima parte de sus cosechas que el clero les reclamaba cada año. Fieles de misa diaria, semanal o de pocas misas al año, todos mantenían en pie los templos y daban de comer al clero con el diezmo de sus cosechas. Y me acuerdo de aquel versículo de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses: "el que no trabaje que no coma" y tengo la impresión de que el trabajo le sirvió a Pablo para ganarse la vida, evitando que tuvieran que mantenerle los demás. Hoy parece que decir misa y administrar sacramentos es el único "modus vivendi" del clero y suficiente para declararse dueño de los templos que han inmatriculado a nombre de los obispados.Volviendo al tema de nuestra ermita, las pruebas documentadas que el Ayuntamiento presentó a la jueza fueron que La Blanca es y está en terreno comunal, que fue construida y mantenida desde la antigüedad por el consistorio, el cual guardó siempre la llave de la misma. Se aportaron acuerdos y facturas que aparecen en las actas municipales, como las de la gran reconstrucción de 1873.Espero que la jueza resuelva a favor del ayuntamiento, aunque lo ideal sería conseguir que templos y catedrales vuelvan al estado jurídico anterior a las inmatriculaciones.