¡No tengo ni idea!

No me ha ocurrido en otras ocasiones. Suelo tener ideas que me vienen a la cabeza y me parece que tengo que darlas a conocer. Las intento publicar en el Diario de Noticias y en otros medios. Incluso hay gente que me dice que sigue mis escritos y me anima a ser más incisivo. Pero si escribes algo fuera de la línea editorial... ya no te lo publican....He mandado opiniones sobre la inmigración, de cómo lo llevamos aquí y de cómo funciona en países del inframundo... Países de África donde han y están soportando guerras, principalmente por cuestiones económicas, que nos afectan más al primer mundo, pero dejamos que se maten (que los maten estaría mejor expresado), pues se trata de conseguir los materiales que necesitamos para nuestras últimas tecnologías, en exclusiva y al precio mas económico, aunque cuesten vidas (mientras no sean las nuestras).Pero en estas circunstancias es difícil llegar a una conclusión lógica. Habíamos pasado cinco olas de covid y pensábamos que lo habíamos superado todo... Ilusos como la princesa de porcelana de Madrid...Nuestros dirigentes no han visto la película de Papillón...hay que esperar a la sexta ola para tirarse al mar....Ya no nos controlan, ya no nos rastrean ni nos piden que denunciemos al vecino botellonero que se relaciona con desconocidos...Ahora tenemos que hacernos antígenos, pagarlos y autodenunciarnos...Nos hemos trivacunado siguiendo las consignas oficiales, que parecía lo más razonable, pero parece ser que no ha funcionado según lo previsto.Según los judíos, que escribieron la biblia y predijeron todo lo futurible (salvado sea Nostradamus), ahora es importante que nos contagiemos todos y así, como los lavados en las aguas del Jordán, quedaremos libres de pandemia...Después de todos estos meses de reclusiones y sinsaberes (no confundir con sinsabores), no tenemos nuevas certidumbres salvo las ya consabidas, y es que después de pasar tantas no fiestas, cumpleaños, navidades, añosnuevos... yo por lo menos solo he llegado a la certeza de que con la edad... ¡¡nos vamos haciendo mayores!!