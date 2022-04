Viviendas encerradas en la plaza Felisa Munárriz

El Ayuntamiento de Pamplona dice estar buscando una alternativa a las familias que vivimos en los números 16, 18 y 20 de la calle Gayarre. Pero hasta el momento, lo que se ha presentado es un chantaje de la constructora con el beneplácito del Ayuntamiento que ha sido publicado. Por lo que, lamentablemente, todo parece indicar que nuestras viviendas serán encerradas por un edificio de nueva construcción, que ya se está levantando en la plaza Felisa Munárriz.

Sin embargo, los vecinos, absolutamente indignados protestamos enérgicamente por este gran despropósito, por este atropello urbanístico de sangrantes consecuencias, que no es sino el resultado de una negligencia del alcalde y el concejal de Urbanismo que en el año 2021, con un desprecio absoluto a nuestra situación y a nuestras inquietudes, concedieron una licencia, en base a un PERI que por obsoleto (años 1989-1990), es contrario a las normas edificatorias actuales y a la Ordenanza General de Edificación en cuanto a alturas. Un PERI que debería haber sido actualizado y adaptado, pero que no se hizo.

La tramitación del PERI, además, ha estado plagada de gravísimas irregularidades. Por ejemplo, ha estado 32 años sin publicarse, aunque finalmente se publicó con viviendas VPO para después cambiarse por viviendas libres. Un cambio únicamente justificado con una corrección de errores en el BON y no acreditado mediante un documento oficial que certifique que el Pleno de la época, por unanimidad y con el informe favorable del Gobierno de Navarra después de haber aprobado el PERI provisional con VPO decidió, en el último momento, cambiarlo por libres y aprobarlo.

El señor Echeverría dice que fue así pero nosotros le preguntamos: ¿No considera necesario y preceptivo justificar una cuestión tan importante que avale sus afirmaciones? De no hacerlo, ¿no cree que los ciudadanos podemos pensar que es un cambiazo o una trampa de enorme calado puesto que afectaría a 100 viviendas ya construidas en 2004 en Felisa Munárriz que tendrían que haber sido VPO y fueron libres y a las 18, de lujo, que se pretende construir, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía?

Dado que ustedes son los responsables de la situación creada, de las negligencias e irregularidades de dicha situación, ¡Señor alcalde, señor Echeverría!, asuman las responsabilidades que les competen y el compromiso adquirido de buscar una alternativa que no pase por encerrar a 24 familias, paralicen las obras que se están acometiendo, amparadas por una licencia que no cumple lo legalmente establecido y que exige su revocación inmediata, corrijan el error de la corrección de errores pues el PERI con viviendas VPO, que publicaron con fecha 24 de enero de 2020, es el aprobado provisionalmente y definitivamente, sin cambiar ni una coma, por unanimidad del Pleno y con el informe favorable del Gobierno de Navarra, ese y ningún otro, y posteriormente adapten ese PERI a las condiciones urbanísticas actuales que no cierran manzanas ni edificios dentro de manzanas cerradas.

Asuman las posibles indemnizaciones que pudieran corresponder de acuerdo a viviendas VPO como dictamina el PERI, sin olvidar que entre el 24 de enero de 2020 y el 12 de febrero de 2021, la constructora vendió viviendas libres con la vigencia de un PERI con viviendas VPO legalmente publicado y hasta marzo del 2021 sin la preceptiva licencia que otorgara la autorización, siendo por lo tanto responsabilidad única y exclusivamente de la promotora o constructora, evidentemente sin derecho a indemnización.

¿Van a continuar primando el interés económico de una constructora que adquiere una parcela, exclusivamente con dicho fin, frente a la futura calidad de vida y condiciones de seguridad de 24 familias así como al bienestar y la posibilidad de acceder a viviendas asequibles de toda la ciudadanía? ¿Van a continuar vulnerando un derecho constitucional, como es el derecho a una vivienda digna y adecuada, de las familias de Gayarre 16, 18 y 20?