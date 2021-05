No entender

Leo con estupor unas declaraciones de la Ministra de Sanidad en las que afirma que se está estudiando si poner la vacuna de Janssen a los menores de 60 años. La vacuna de Janssen es de una sola dosis y hasta ahora apenas han llegado a España 300.000 dosis, pero entre mayo y junio se espera que lleguen 5 millones de dosis, 72.000 de las cuales vendrán a Navarra. Ha habido algún caso de trombos, pero con menor incidencia que Astrazeneca, y la EMA aconseja su uso. Las 3.850 dosis que llegaron a Navarra ya se han inoculado a mayores de 60 y 70. El tema es que el jueves se empezó en Navarra ya a vacunar a menores de 59 años –los nacidos en 1962– y según los datos de ayer mismo solo quedan unos 16.000 mayores de 60 años sin vacunar, que acabarán en menos de una semana. Por tanto, a partir de casi ya todos los grupos de edad que reciban su primera dosis o única dosis van a ser personas menores de 60 años. Hay en Navarra 96.000 personas entre 50 y 59 años, 14.000 de las cuales ya han recibido una primera dosis bien de Moderna, Pzifer o Astrazeneca, y están a la espera de la segunda o de quizá quedarse con esa dosis. Además, tras terminar con el grupo de entre 50 y 59, entre 40 y 49 años hay 108.000 navarros. Entonces me pregunto: ¿si no usas las vacunas de Janssen, las 72.000 que en teoría nos llegan a Navarra y las 5 millones que llegan a España, con los menores de 59, qué haces con ellas, te las bebes? Esto es un poco como lo de Astrazeneca, que salvo Irlanda el resto de países ya está metiendo segundas dosis de la misma o de Pzifer y Moderna mientras aquí se está a la espera de estudios: está bien estudiar las cosas, pero hay que poner todo en la balanza. El 50% de los ingresados en hospital y UCI es menor de 60. Vacunar a esa gente es básico para que se arrincone a la pandemia. No hacerlo con una vacuna segura que aceleraría mucho el proceso parece una insensatez.