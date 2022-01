Obsesión infantil

Leí el viernes que la incidencia en Navarra estaba disparada, "sobre todo en menores de 11 años". Luego se aclaraba mejor que, sí, los menores de 11 años tenían una incidencia de 4.408 por cada 100.000, la tasa más alta de España, pero que dentro de los grupos de edad de Navarra solo eran el 4º grupo con más tasa de contagio, con lo cual no eran el grupo "sobre todo". A veces pasa al titular, que ves que efectivamente en un grupo concreto eres el líder a nivel nacional y eso igual quieres mencionar, pero en realidad a nivel interno, en Navarra, los menores de 11 años están menos contagiados que el tramo de 20 a 29 (6.509 casos por cada 100.000), el de 30 a 39 (4.897) y el de 40 a 49 (4.530), con los de 12 a 19 años muy cerca (4.209 casos por, recordemos, 4.408). Esto es importante recalcar porque con estas ideas marcianas que tienen en Madrid de vete a saber si retrasar la entrada en los colegios y como los menores de 12 aún están en proceso de vacunación –y las tasas de vacunación no creo que alcancen a las de otros grupos– pues lo mismo les da el siroco a los demás y vendiendo la idea de que son los más contagiados pues les meten en casa unos días o les hacen una vuelta al cole semipresencial o cualquier barbaridad, mientras a otros grupos de edad venga circulen circulen. Habrá que recordar que a los menores se les tuvo en el confinamiento de marzo, abril y mayo casi como a Steve McQueen en La Gran Evasión y que hasta Sánchez un día salió a decirnos que podían salir una hora al día a acompañarnos al super y a la farmacia y de la manica. Tratados peor que la escoria, directamente. En Madrid, por cierto, los menores de 11 años son el 6º grupo de edad por incidencia. Pero a los únicos a los que se les mira es a ellos. Qué fijación, la verdad, la de los adultos, para no asumir sus responsabilidades y mirar siempre al que ni vota ni casi consume ni se puede defender.