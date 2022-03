Coordinar la ayuda a personas refugiadas

El Gobierno foral y los ayuntamientos pidieron ayer a la población que evite acogidas de forma unilateral para poder centralizar toda la ayuda material o de vivienda a través de la oficina de emergencia para favorecer su integración

Desde el estallido de la guerra, ya son tres millones de civiles que han tenido que huir de Ucrania. Navarra ha recibido a más de 300 refugiados ucranianos y esta semana se preveía la llegada de otras 200 personas. La mitad,menores. La necesidad de coordinar los esfuerzos para lograr una atención integral de estas personas emigrantes pasa por centralizar toda la información. También para el futuro seguimiento de exiliados que se encuentran dispersos por todo el territorio europeo. Sin olvidar que tanto los menores como los adultos necesitan una ayuda completa y no solo una habitación o un techo donde cobijarse. Personas que necesitarán cursos de español, ayuda con los trámites administrativos y para encontrar trabajo o continuar los estudios. Por todo ello, acoger una persona de forma unilateral no es una buena opción. El departamento de Políticas Migratorias mantuvo ayer una reunión con los ayuntamientos para informar y coordinar la acogida. Un foro en el que manifestaron su preocupación por el "cierto caos" que se ha vivido con algunas iniciativas voluntaristas organizadas desde Navarra de "forma improvisada". Desde recogida de materiales que no están coordinadas con ninguna organización internacional presente ahora mismo en el terreno (como Cruz Roja, ACNUR, UNICEF, Acción contra el Hambre o el clúster SOS Ucrania de Navarra con sede en Imarcoain) o el traslado de refugiados desde la frontera con Ucrania a través de vehículos y autocares particulares lo que está provocando colapso en las carreteras de los países limítrofes, además de una falta de control sobre la entrada de refugiados a la Comunidad. Desde el Ejecutivo piden que la llegada de personas se notifique a la oficina de emergencias del Gobierno de Navarra (emergencia.ucrania@navarra.es) con sede en la Avenida de Roncesvalles. Allí se están dirigiendo ya ucranianos y extranjeros recién llegados pero también navarros que quieren ofrecer ayuda (se aconseja donativos monetarios a entidades como Cruz Roja y CEAR) o acoger en sus hogares a estas familias. También si se quiere ceder o alquilar un pido pueden dirigirse al servicio de Vivienda. La comunidad cuenta a su vez con 303 plazas de alojamiento. La regularización (protección temporal) de estas personas se hará a través de la Oficina de Asilo y Refugio que gestiona Policía Nacional en Pamplona (Avenida Guipúzcoa) y Tudela. Todo un despliegue de recursos en una comunidad con fuertes lazos con este país masacrado a través de los niños de Chernóbil.