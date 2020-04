Las palabras en la pandemia

Me he preguntado muchas veces cuándo y cómo las palabras pierden su significado original y pasan a expresar en el imaginario colectivo de quienes las reciben incluso lo contrario de lo que significan. Pasa aún más con las ideas que contienen. ¿Cuándo una idea se convierte con el uso del tiempo en un tópico sin significado? O ¿cuando una reflexión pasa a ser una boutade escupida en una tertulia cualquiera? No es fácil el mundo de las ideas. Cuando salen de la cueva comienzan un recorrido de boca en boca, de libro en libro, de discurso en discurso, de historia en historia... y casi siempre es un caminar que recorre infinidad de atajos, desvíos y recovecos que acaban modificando la propia idea sin que pueda hacer nada por evitarlo. Las palabras se suceden siempre. Más aún en tiempos de crisis como la pandemia actual. Aparecen infinidad de términos científicos nuevos, o al menos desconocidos para la mayoría, mensajes optimistas y pesimistas se entrecruzan constantemente, avances y retrocesos, palabras vejas con nuevos significados o viejos significados adaptados a una nueva realidad. Meseta, curva, contagio, despedida, deslocalización y relocalización productiva, duelo, acompañamiento, soledad, especulación, piratería, colaboración, capitalismo, sanidad, solidaridad, entendimiento, confinamiento, asintomáticos, derechos y libertades, desescalada, mascarillas, normalidad, arca de Noé y un largo etcétera que pueblan los medios de comunicación, las conferencias de prensa y nuestras conversaciones cotidianas. Hasta palabras como guerra, batalla, lucha y demás lenguaje bélico transforman su uso para describir otro algo que en realidad no está ocurriendo. Siempre he pensado que hay que desconfiar de quienes cambian de sentido y de significado originales a las palabras, porque casi siempre ocultan intenciones oscuras. Se ve mucho en la apropiación del lenguaje en la política. Se utiliza una palabra que expresa una idea para defender lo contrario a lo que significa y justificar ese sentido contrario. Cuando pase la pandemia sanitaria veremos también que hemos dejado atrás un rastro de palabras con nuevo un significado. Y veremos cómo se reproduce el proceso cuando las palabras traten de explicar y ahondar en la nueva crisis social y económica. Porque nada será exactamente igual. Tampoco algunas palabras.