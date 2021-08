'Utrimque roditur' o la moderna pandemia

utrimque roditur. Término latino equivalente a roído por los dos lados. El historiador navarro del siglo XVI R. Avalos de la Piscina lo atribuye como divisa al Príncipe de Viana, del cual celebramos este año el 600 aniversario de su nacimiento, simbolizado por dos lebreles royendo un hueso, hueso que sería Navarra atrapada y codiciada por Castilla y Francia...

1512 Conquista de Navarra-1521 Batalla de Noain... y seguíamos siendo roídos. 2021, seguimos siendo roídos... y si viviese el Príncipe de Viana, probablemente actualizaría su significado por otro más actualizado: estamos siendo atacados-roídos por una pandemia provocada por un virus con dos cepas muy dañinascriada: la española y la francesa. Y con una tercera, internamente, conocida en su momento como la "cepa beaumontesa" evolucionando a la actual la "cepa navarrera". Una pandemia muy especial que entró muy duramente en la vida de esta tierra hace más de 500 años, en el 1512 concretamente. Se probaron vacunas para la eliminación de la pandemia, pero sin éxito. Una de esas vacunas triunfó y Nabarra recuperó su independencia durante unos meses. El virus reaccionó y derrotó a la vacuna, primero en Noain 1521. Y posteriormente en Amaiur 1522. Pero fue derrotada, no vencida. Se crearon unos anticuerpos muy fuertes, que a lo largo de la historia han conseguido que esa colonización no sea total. Consiguió, por ejemplo, que una parte de lo que nos quedaba de reino soberano mantuviese su independencia durante unos años más. Aunque al final tambiénsucumbió al dominio, en este caso, francés.

Este año conmemoramos el 500 aniversario de la Batalla de Noain, donde los navarros fuimos derrotados y comenzamos a perder la independencia recuperada unos meses antes, tras los levantamientos contra los invasores castellanos. Pero ese no fue el último episodio histórico de la conquista por los castellanos. Sí el más conocido, junto con Amaiur. La guerra continuaba y unos kilómetros más abajo de este del puerto de Ibañeta, nuestros hermanos de Baja Nabarra pagaron un precio muy alto ante las tropas de los conquistadores castellanos, al mando del coronel Villalba. Y esta es otra parte de la historia oculta y ocultada de Nafarroa. Ainice-Monjelos, Uharte, Garriz y Donibane Garazi/San Juan de Pie de Port, pueblos de la Baja-Navarra fueron saqueados y destruidos y sus habitantes llevados como esclavos. El alcaide de Donibane Garazi, Johan de Arberoa, capitán Juanikote, fue condenado a muerte en Iruñea. Antes de su ejecución, fue arrastrado y, posteriormente, ahorcado. Su cuerpo descuartizado a hachazos. La cabeza se puso en lo alto de la horca, y sus distintos miembros clavados en las puertas de la ciudad. Como escarmiento y aviso a legitimistas. Y estos hechos permanecen ocultos y, por lo tanto, desconocidos. El conocimiento nos hará libres. Porque hay que seguir insistiendo: lo que hay más allá de Luzaide/Valcarlos sigue siendo Navarra. Sigue siendo Euskal Herria. Porque no existen "Dos Navarras" como nos quieren hacer creer. Il n'y a pas "Deux Navarres". Ez dira bi Nabarrak. Somos una Nabarra partida en dos. Nous sommes une Nabarre divisé en deux. Bitan banatutako Nabarra bat gara. Hirutan banatutako Euskal Herria bat gara, una Euskal Herria dividida en tres... Pero, gracias al tesón de los anticuerpos no les ha quedado más remedio que utilizar "paños calientes" para tratar de quitar los evidentes síntomas del contagio. Y a esos paños calientes les han llamado "amejoramiento" y "estatuto de autonomía". Ambos incumplidos. Y por cierto, y para seguir recordando, el paño caliente del amejoramiento, se nos metió sin consultarnos... Y así seguimos. Y en Iparralde tenemos lo que llaman Communauté d'agglomération Pays Basque. Y ese virus continúa presente y se nos manifiesta de muchas maneras: por poner un ejemplo, en el tema del euskera. Un día no cuenta saber euskera para unas oposiciones a funcionario de este llamado Gobierno de Navarra. Y dan preferencia a unas lenguas extranjeras. Otro día lo anulan en una convocatoria para alquilar el bar de unas instalaciones deportivas de Berriozar. Porque, a juicio del Tribunal Administratvo de Navarra, es discriminatorio para los que no conocen el idioma de nuestra tierra y, además, no es necesario saber euskara para atender el bar y a sus usuarios del polideportivo municipal de Berriozar. Esto es una resolución que responde a un recurso presentado por Navarra Suma, ¿o Navarra Sum(is)a?, que anuncia que continuará hasta eliminar el requisito de euskara en la plantilla municipal de Berriozar.

Y los ataques al euskera no son exclusivos de la que pomposamente llaman Comunidad Foral. ¿Qué pasa en la Comunidad Autónoma Vasca? Otro tanto. Una muestra: en Irun, el también pomposamente llamado Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también consideró "discriminatorio" la obligatoriedad de saber euskera para optar a una plaza en la Policía Local... Y qué ocurre en la Republique française: la Asamblea Nacional (francesa, por supuesto) aprobó una ley que facilitaría la inmersión lingüística en la enseñanza. Y la lengua vasca y resto de idiomas minorizados, se pudiesen estudiar con "normalidad". Y aparecen los chauvinistes y se la tumban con un recurso que consigue que se vuelva a una situación peor que la que tenían anteriormente. Así que, cuando nos digan "nos estáis imponiendo el vasco", les recordaremos que las únicas lenguas obligatorias, según las Constituciones española y francesa son el castellano y el francés. Y aburridos estamos de oir que "no hay que politizar el euskera"... ¿Hay mayor politización que la que nos imponen las citadas Constituciones? ¡Qué tendríamos que oír si pidiésemos la obligatoriedad del euskera en la enseñanza...!

Y qué hablar de otro de los componentes de esta pandemia, la manipulación de los personajes históricos en Euskal Herria. No contentos con erigir monumentos a los conquistadores, léase Roldan, Iñigo de Loiola; convertir en "español universal" a un Francisco de Javier que, por las circunstancias que rodeaban a su familia, fiel defensora de la independencia de Nabarra, abandonó su tierra natal para no volver a pisarla... ahora nos vienen con Carlomagno y el invento de la llamada Via Carolingia un llamado "Itinerario cultural del Consejo de Europa". Ahí es nada. Para el llamado "Consejo de Europa", Carlomagno "representa una figura basada en el consenso: reunificando Europa Occidental". Es decir, un monarca que, para algunos historiadores, se le podría considerar un genocida por sus actuaciones, tanto militares como culturales, allá por donde su ejército pasaba, nos lo presentan como precursor de la unidad de Europa". Es decir, aquel que pasó por Pamplona, con un ejército de unos 10.000 hombres, destruyendo sus murallas, y arrasando la ciudad, tras el fracaso de su expedición a Zaragoza... Aquel que quería unir Europa a base de victorias militares, y la destrucción de las culturas locales es el paladín de la unidad de Europa. Ver para creer.

Seguimos y seguiremos reivindicando un monumento digno que recuerde aquellos hechos del año 778 en Errozabal/Orreaga y a quienes realmente fueron sus héroes: los vascones. Y que se dejen de manipular y utilizar esos lugares para unos fines que serían los mismos, al fin y al cabo de aquellos que salieron derrotados de aquellos parajes. Hacernos desaparecer como entidad política soberana. Porque ¿qué hace el rey de los españoles en Orreaga? Viene y nos coloca una bandera de España en la tumba de Sancho VII el Fuerte... ¿Y para qué sirve el camino de Santiago? Según Felipe VI, para destacar la importancia de la actividad jacobea ya que "nos permite recuperar una de sus funciones principales, la vertebración del territorio"... español, se le olvidó decir. Porque de un camino europeo... se les olvidó hablar.

Hablando de reyes y personajes... A quien nos dice "¿cómo podéis reivindicar un reyno de Navarra, una forma de gobierno de la Edad Media?" le diría que, primero, no estamos reivindicando una forma de gobierno, con rey, sino un Estado que llevaba ese nombre. Un Estado soberano que perdió su independencia por la fuerza de las armas. Y, segundo, también le contestaría con otra pregunta "¿cómo están aguantando el estar bajo la tutela de un gobierno extranjero, en este caso del español, cuya máxima autoridad, cuyo Jefe de Estado, es un rey?". Y no un rey cualquiera. Es un rey, heredero de otro rey, un rey perjuro, un rey huido, corrupto, nombrado por un dictador y que no ha sido refrendado por el pueblo. ¿Eso es una forma de gobierno actual y democrática?

Y para terminar, un recuerdo a todos los que han dejado su vida luchando contra esta pandemia política, y a los fallecidos víctima de esta otra pandemia llamada covid-19. Utilizada, por cierto políticamente, para recordarnos que nos pueden dejar sin autonomía en cualquier momento, con la aplicación de su famoso artículo 155, para decirnos que la pandemia "la venceremos todos juntos"... Y ese "todos juntos" se convierte en separar a comunidades como Irun y Hondarribia de sus vecinas Hendaia y Behobia, Bera de Sara, Luzaide de Arnegi y Donibane Garazi... para ir juntos ¿con quién?

El autor es presidente de la Fundación Orreaga