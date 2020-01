Un terreno de juego enorme

pamplona - Santi Castillejo, entrenador de Osasuna Promesas, ha sido uno de los encargados de transmitir información al técnico del primer equipo acerca de las peculiaridades del terreno de juego del Haro y también de sus condiciones como equipo. El filial ha jugado esta temporada en El Mazo (1-0) y tiene referencias de primera mano de un campo con dimensiones inusuales y con un césped artificial en buenas condiciones.

"He estado hablando esta semana con Jagoba y me consta que han revisado el partido que jugamos nosotros allí", explicó ayer Santi Castillejo.

"El Haro es un equipo que se ha adaptado bien a la categoría. Tiene un campo de hierba artificial, que no es de última generación pero está bien para jugar, de unas dimensiones amplias. No había visto un campo así en mi vida. Es más grande que los de Primera División. Que tenga esas dimensiones es bueno para que Osasuna pueda hacer su juego y se pueda notar la diferencia de categoría entre los dos equipos", añadió el entrenador del Promesas.

Las dimensiones del terreno de juego de El Mazo son de 115 x 70 metros. Una superficie considerable, ya que El Sadar mide 104 x 67 metros y, por ejemplo, el Camp Nou, 105 x 68, las mismas distancias que el Bernabéu.

Castillejo también ha advertido de las cualidades de un rival que lleva una marcha positiva tras el ascenso de la temporada pasada. "Es un equipo que trabaja bien el balón parado y el juego directo, ya que tiene dos puntas de envergadura que pueden llegar a ser muy incómodos para los defensas", explicó. Osasuna Promesas perdió precisamente en una jugada a balón parado, con Ibrahima como goleador.

"Esperemos que pasen la eliminatoria y, si puede ser, tener a los jugadores del Promesas preparados por si los requieren en el primer equipo", concluyó el entrenador.

aitor calle: "No influirá" El Haro se entrenó ayer por la tarde en la última sesión antes del encuentro y el técnico, Aitor Calle, ha citado para esta mañana a todos los jugadores disponibles -tiene tres jugadores lesionados-. El hecho de que el miércoles tengan encuentro de Liga frente al Bilbao Athletic también es un factor para administrar los esfuerzos en la plantilla.

Imanol Elías, el portero navarro con pasado en Osasuna, quizás tenga sus opciones de medirse a alguno de sus compañeros, aunque lo previsto es que el titular de la Liga, Fermín Sobrón, continúe bajo los palos también en la Copa.

Para Calle, el hecho de jugar en hierba artificial no debe ser un problema para Osasuna. "Aunque no estén habituados, son jugadores de Primera División y tienen capacidad para la adaptación. No creo que sea un factor determinante", dijo.

El técnico del Haro y Arrasate jugaron en el Lemona y hoy se producirá el reencuentro.

la afición

Mil hinchas rojillos

350 entradas en taquilla. Osasuna no completó ayer la venta de las 150 entradas que quedaban para el partido, pero la suma de las localidades vendidas anuncia que serán cerca los mil aficionados rojillos los que se den cita en las gradas de El Mazo. En las taquillas del estadio saldrán hoy a la venta, desde las 10.30 horas, las 350 localidades que el club riojano ha reservado para su distribución en el mismo día del partido. El Haro espero que el estadio, con capacidad para 4.300 espectadores, viva el segundo lleno de su historia después del ascenso de la pasada temporada. El Mazo se inauguró en 2004 y la instalación cuenta con pistas de atletismo a su alrededor. Es decir, el calor del público se siente a distancia en el césped artificial.