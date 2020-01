Arrasate: "Ante el Recreativo de Huelva hay que estar mejor que en Haro para pasar"

PAMPLONA. El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha declarado que el plan de partido ante el Recreativo de Huelva "pasa por dominarlo, no por el azar", a la vez que ha manifestado que su idea es "pasar de ronda" con un once que, ha reconocido, le gusta "mucho".

"Al jugador es lo que le gusta, jugar y competir, y en ese aspecto tenemos muy presente el último partido, pero mañana tenemos otro y hay que poner el foco desde hoy", ha dicho el entrenador vasco en rueda de prensa sobre la acumulación de partidos que se puede dar en el mes de enero.

"Intentaremos ser superiores dando más ritmo de lo que le dimos en Haro para buscar la portería rival y defensivamente ser fiables, porque al final es un partido que no tiene margen de nada y deberemos salir así desde el minuto 1 para tener opciones de pasar", ha argumentado el entrenador sobre el partido que deberá realizar su equipo en Huelva, a la vez que ha añadido que su equipo tiene la capacidad de hacer las cosas "mejor que en Haro".

El extremo navarro de Osasuna Kike Barja ha vuelto a una convocatoria después de su lesión, y su entrenador ha comentado que "le falta un poco" para estar al 100 %, a la vez que ha dicho que entra en la lista ya que "puede ayudar con su alegría, energía y desparpajo, y más, cuando no vamos sobrados de eso".

Sobre el partido que espera mañana, Arrasate ha señalado que "será diferente" al disputado durante la pretemporada, frente a un rival "mejor que los dos anteriores con jugadores de experiencia que han jugado en Primera y en Segunda División", por lo que los rojillos "deberán hacer las cosas mejor que en Haro para poder pasar".

El de Berriatúa ha asegurado que el Recreativo es un equipo "con calidad y que ha sido diseñado para estar arriba, con un entrenador que sabe lo que es el fútbol profesional", por lo que deben "mostrar un respeto máximo por el rival".

"Sergio Herrera tiene el golpe del otro día y tiene que venir Iñaki, y entendemos que tanto Zabarte como Javi Martínez están preparadores para ayudarnos", ha explicado Arrasate sobre el motivo de la convocatoria de los jugadores del filial.

"Ojalá el martes que viene haya otro partido. Es una oportunidad para el club de pasar de ronda y volver a ilusionarnos, y también para que los jugadores den un paso", ha dicho Arrasate sobre el partido, así como ha añadido que los jugadores deben "anteponer" que el equipo esté en la siguiente ronda.

Sobre la plantilla de Osasuna, Arrasate ha afirmado que tenían "muchos jugadores y ahora es muy equilibrada con 2 jugadores por puesto", a la vez que ha comentado que, antes quizás tenían "hasta muchos jugadores".

"No entiendo que en la regla del fuera de juegoporque al final nos vamos a llevar un disgusto cualquier día, ya que el delantero no tiene nada que perder y el portero sí. No entiendo por qué no se levanta el banderín antes cuando es tan claro", ha comentado Arrasate duramente sobre el golpe recibido por Sergio Herrera en el partido ante el