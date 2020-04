Kike Barja: "Me gustaría jugar toda mi vida en Osasuna"

PAMPLONA. Kike Barja ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa online en la que ha estado acompañado por el director deportivo, Braulio Vázquez. A través de una videoconferencia, los periodistas que habitualmente cubren la actualidad de Osasuna han podido conocer las impresiones del canterano tras su renovación con la entidad rojilla hasta el 2023.

"Estoy súper contento, súper feliz. Tengo que agradecer a Braulio y Cata que el primer día en el que me lesioné me llamaron para tranquilizarme, para decirme que me querían renovar, que confiaban en mí. En un momento como ese en el que uno lo pasa realmente mal, porque es una lesión de larga duración y no sabes cómo te vas a recuperar, a mí me dio tranquilidad en que el club confiaba en mí, en que querían que estuviera aquí y, en ese sentido, tengo que estar muy agradecido a ellos. También al míster. Diego Martínez fue el que más minutos me dio al principio, pero sí que es verdad que con Jago he tenido una continuidad sobre todo el año pasado en Segunda División y también jugando en la posición en la que he jugado toda la vida, donde más cómodo me siento. Esa confianza que me dio el míster fue súper importante para mí. Eso ha hecho que pudiera jugar, hacerlo bien y que hoy pueda estar aquí renovando. Ojalá puedan ser muchos años más, porque yo aquí soy feliz, no puedo pedir nada más. Estoy en mi casa, con mi familia, con mis amigos, en Primera División, en el equipo de mi vida. Yo creo que soy súper afortunado", explicó el de Noáin.

Asimismo, el jugador fue preguntado sobre qué supone para su futuro esta renovación: "Me lo tomo como una recompensa al esfuerzo, al trabajo, al día a día que llevo haciendo desde que entré a este club. Y luego como una oportunidad de seguir mejorando, de seguir creciendo con retos nuevos. Yo creo que es un momento para celebrarlo, pero sin relajarme. Sé que tengo condiciones para dar más y para ir mejorando conforme pasen los días, meses y años. Tengo que verlo así. No puedo relajarme, tengo que seguir dando lo mejor de mí y responder. Si nos dejamos la vida en lo que hacemos es más fácil que salgan las cosas y no se nos podrá reprochar nada si damos el máximo. Tengo que dar un paso en seguir mejorando. Las cosas empiezan a cambiar, ya no eres el chaval que debuta y se le pueden perdonar cosas o errores, aunque todos los tenemos. Ahora soy un jugador consolidado en el primer equipo y tengo que ser ejemplar en el esfuerzo, en dar lo mejor de mí, en aportar al equipo y en aceptar las circunstancias que se den. Cada minuto en el fútbol es oro y en Primera División más".

Los periodistas también preguntaron a Kike Barja sobre sus referentes en Osasuna y sus aspiraciones en el club. "Como jugador de casa, que siente a Osasuna como suyo, me gustaría jugar toda mi vida aquí. Me gustaría ser un jugador como en este caso lo pueden ser Oier, Rober o en su día Miguel Flaño, Patxi Puñal, Cruchaga€ y tantísimos otros que me dejaré. La verdad es que ese es un sueño que me gustaría perseguir y voy a hacer lo posible para convertirme en eso. Pero tampoco tengo que mirar más allá, tengo que ir día a día", afirmó.

Braulio: "Kike es el prototipo de canterano ejemplar"

El director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez, también respondió a las cuestiones planteadas por los medios de comunicación. "Kike es el prototipo de canterano ejemplar, tanto como futbolista como persona. Él refleja muy bien lo que es Osasuna. En su momento, él tuvo la humildad de bajar al filial para continuar con su progresión y aquí está. Todo lo que tiene se lo ha ganado a pulso", afirmó.