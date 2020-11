Arrasate: "Tenemos ganas de ganar después de dos derrotas consecutivas"

Osasuna tiene mañana un partido muy importante frente al Huesca y el entrenador, Jagoba Arrasate, no resta ni un ápice de trascendencia al encuentro, y más aún cuando se viene de encadenar dos derrotas seguidas. "Tenemos muchas ganas después de dos derrotas consecutivas, tenemos ganas de hacer un partido para ganar. El partido ante el Huesca es muy importante", ha dicho el técnico rojillo en conferencia de prensa posterior al entrenamiento a puerta cerrada en El Sadar.

El entrenador ha advertido sobre las peculiaridades del Huesca que, pese a ser colista, es un equipo con personalidad y que está realizando un buen inicio de campeonato en cuanto a juego, que no se ha visto recompensado en la clasificación en forma de victorias. "El Huesca está haciendo un buen inicio de Liga, aunque no ha ganado, ha estado muy cerca de los resultados positivos", ha comentado. "Nosotros no pensamos que el partido de mañana sea un partido trampa porque venga el último clasificado. Sabemos lo que está haciendo el Huesca, ha empatado seis partidos y ha estado cerca de ganar. Le ha quitado la pelota al rival en los partidos contra el Valencia, Villarreal, Elche. Ha sido mejor que todos los rivales de área a área, pero ha tenido algunos problemas en las áreas. Va a ser un rival complicado".

En este escenario, el entrenador de Osasuna reclama, como siempre, una buena versión de su equipo. "Tenemos que seguir por la misma línea", analizó. "Tampoco tenemos que cambiar muchas cosas y sí acercarnos al nivel de los dos últimos partidos, pero puliendo algunas cosas".

"Espero que en ese marcador tan bonito que tenemos en el estadio, al final del partido, ponga que Osasuna ha ganado, que hay gol más en el marcador del local que del visitante", ha continuado. "Nosotros tenemos que hacer que el Huesca no se encuentre cómodo, presionar bien, ser intensos, y hacer las cosas bien con balón y sin balón".

"Esta temporada estamos optimizando los recursos. Estamos jugando quizás de forma menos vistosa que el año pasado, pero las características de los jugadores también condicionan. Tenemos que intentar ser más completos, somos mejores que el año pasado en algunas cosas, pero en otras nos falta. Jugamos menos vistoso, pero optimizamos los recursos. Tenemos que ser más completos, pero sin perder la esencia", reflexionó en otro momento de la conferencia de prensa.



Sobre la presencia de Darko Brasanac por primera vez en una convocatoria en la temporada, el técnico dijo que reaparece porque está recuperado. "Tiene el alta y ha completado toda la sesión con normalidad con el equipo. Ya sabéis que Darko es un jugador que siempre da un paso al frente y por eso le hemos convocado", señalo.

"Torró va poco a poco", ha explicado el entrenador sobre la ausencia del centrocampista, lesionado en el partido ante el Sevilla. "No ha dado ese paso que esperamos todos en cuanto a sensaciones, pero es un jugador regresará más pronto que tarde".

Arrasate confirmó que los dos internacionales de Osasuna, el croata Ante Budimir y el sub-21 Jon Moncayola, han regresado en condiciones tras sus compromisos respectivos. "Cuando tienes internacionales, tienes que cruzar los dedos. También nos ha pasado con Oier y Roberto Torres, que jugaron el lunes. Algún equipo ha salido mal parado con estas convocatorias. Budimir y Moncayola han regresado bien de ánimo y de salud, que es lo importante".