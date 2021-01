Imanol: "Osasuna se merece más puntos"

san sebastián – El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no espera ninguna concesión de un Osasuna que llega muy apremiado a San Sebastián por los malos resultados y aseguró que "el fútbol no está siendo justo" con el conjunto navarro.

"En los partidos que yo he visto al menos están haciendo las cosas bien. Presionan los 90 minutos, atacan bien por las bandas, rematan un montón de veces pero no están convirtiendo las ocasiones que tienen y les faltan resultados", señaló un Alguacil que no tiene dudas de que el equipo rojillo "irá hacia arriba", aunque señaló que "espero que encuentren la efectividad, pero a partir de jugar con nosotros".

"Se trata de un equipo muy agresivo, más que el Athletic a nivel de presión. Se están acercando mucho a la portería rival, disparando mucho, Merecen más puntos que los que tienen", afirmó.

Imanol adelantó que tendrá que contar este domingo con los mismos hombres que ganaron al Athletic porque no ha recuperado a los lesionados, con los que sí espera volver a contar en breve, al menos con algunos de ellos, para "el maratón de partidos después del partido ante el Sevilla". El técnico adelantó que Illarramendi está al final del túnel de lesiones que ha tenido que atravesar y espera que con el nuevo año, en el mes de enero, pueda entrar ya definitivamente en la dinámica del equipo, por lo con la recuperación de efectivos no ve la necesidad de reforzase en el mercado invernal. De hecho, apuntó que, si supera la prueba de la semana de entrenamientos antes del partido ante el Sevilla, el capitán de la Real podrá entrar en la convocatoria para este encuentro, que se disputará el próximo 9 de enero. "Tengo la mejor plantilla posible y es importante que estemos todos. Este año es diferente porque estamos siempre pendientes de los resultados de los PCR y no estoy tranquilo hasta que el médico me los da. Hay que ser precavidos y con tantos encuentros y lesiones, gestionar bien las cargas y los minutos para ser competitivos", comentó.