Osasuna, a dar la sorpresa ante la Real Sociedad

pamplona – Osasuna ha tenido un par de días para la reflexión acerca de su situación y ya se lanza esta tarde a por el reto conocido de romper la racha de partidos sin ganar que se remonta al mes de octubre. El equipo de Arrasate no tiene casi nada que esconder ante la Real, ni sus intenciones de ganar ya, ni su necesidad de puntos, tan solo puede ocultar las maneras con la que intentar llegar a su objetivo de lograr tres puntos de golpe, cosa que se resiste desde hace demasiado tiempo.

Técnico y jugadores no necesitan recordar la delicada tesitura por la que atraviesa el equipo, porque los números cantan en la clasificación, pero aunque se llevan muy pocos puntos para estas alturas del campeonato, también se debe reconocer que salir de esa zona está a tiro de una victoria, que todo no está perdido en enero, pero que se puede perder.

Osasuna tiene además esta tarde trabajo suplementario porque se mide a uno de los mejores equipos de la Liga, sin duda al del juego más atractivo y atrayente del momento. La Real Sociedad va a exigir a los rojillos lo mejor de sí mismos porque anda unos peldaños por encima en cuanto a calidad. Osasuna llega a este encuentro con la sensible baja de Oier, elemento imprescindible todavía más en estos encuentros con su componente de rivalidad, pero recupera por contra a Iñigo Pérez. El conjunto de Arrasate supo remar mucho y bien contra la corriente en el partido con el Alavés, al jugar con un hombre menos desde los primeros minutos y, sobreponiéndose a esa circunstancia, fue capaz de situarse por delante en el marcador antes de que le pincharan el globo de la ilusión con un penalti que alimenta la polémica del VAR. Osasuna realizó un gran trabajo defensivo y también inquietó en el ataque. Por esto, al margen de cubrir la baja del sancionado Oier, Arrasate deberá decidir si habrá uno o dos delanteros, y con ello definir el esquema. Pero con el equipo inicial que sea, Osasuna ya sabe que le toca la misma historia: fallar menos, acertar más, ganar de una vez para iniciar otro tramo en la temporada.

Como cada semana, el técnico rojillo sigue trabajando perfectamente los misterios de su alineación y además ayer añadió en sus reflexiones previas al partido la necesidad de conocer todavía más el estado físico de sus jugadores tras un partido entre semana y pocas horas para la recuperación.

Sin Darko entre los convocados para recuperarse del golpe que recibió contra el Elche, Torró protagonizando una larga recuperación y Oier sancionado, las opciones para el eje pasan por colocar al multiusos Íñigo Pérez junto a Jon Moncayola, o la reubicación algún otro en el centro –ahí ha jugado Roberto Torres– o incluso la aparición de algún chaval –Javi Martínez es un hombre específico para ahí–. Por la puerta de la especulación cabe de todo.

Con Rubén Martínez lesionado y sancionado y Sergio Herrera como titular, Arrasate viaja a Donosti con dos porteros del filial: Iñaki Álvarez e Iván Martínez.

los mismos en la real La citación de la Real Sociedad no tiene cambios significativos respecto a la del derbi del pasado jueves en Bilbao ante el Athletic (0-1). Solo existe una diferencia entre ambas, ya que en esta ocasión, solo habrá un guardameta en el banquillo, Gaizka Ayesa.

Continúan causando baja, por lo tanto, los mismos futbolistas de la primera plantilla que se perdieron por lesión la victoria contra el Athletic. En la enfermería blanquiazul siguen Moyá, Aritz, Zaldua, Sangalli, Januzaj y David Silva. Respecto a la alineación, salvo relevo para descanso de algún jugador, no se esperan novedades en un once con calidad y comprometido.

los datos

Darko no se recupera. El centrocampista serbio no ha entrado en la convocatoria para completar la recuperación del golpe que recibió en el partido con el Elche y que le hizo estar en el banquillo pero no disputar minutos ante el Alavés. Arrasate dijo que quiere que se restablezca bien para los partidos que llegan ahora.

Dos porteros del filial. Iñaki Álvarez e Iván Martínez son los dos porteros del filial que acompañan a Sergio Herrera en la convocatoria para el partido de esta tarde. Rubén Martínez está sancionado y lesionado y Juan Pérez, también se está recuperando de su lesión muscular.

Dos meses sin ganar. Osasuna no gana un partido de Liga desde el pasado 24 de octubre, cuando se impuso al Athletic en El Sadar (1-0).

Viaje esta mañana. La expedición de Osasuna se desplazará esta mañana a las 12:00 horas a San Sebastián. Los jugadores almorzarán y descansarán en el Hotel NH Aranzazu Collection hasta la hora de salir hacia el estadio.

La Real sí rompió su racha. La Real Sociedad cerró una de sus peores rachas de los últimos años con el triunfo en San Mamés (0-1), que puso fin a tres derrotas consecutivas y a nueve jornadas sin ganar.