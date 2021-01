Osasuna pasa de ronda con una victoria cómoda ante el Olot (0-3)

Osasuna se clasificó para la siguiente ronda de la Copa tras ganar con suficiencia al Olot, rival de Segunda División B, un contrincante que expuso un entusiasmo quizás mayor, pero al que no le llegó solo con el ánimo para poner en apuros a los rojillos, siempre con el partido controlado, sin sentir peligro.



En el típico enfrentamiento entre un rival superior y otro más esforzado, Osasuna esgrimió el mandato de la diferencia de la categoría y subió otro peldaño en esta competición, que aunque no es el objetivo principal de la temporada, sirve para mantener a los jugadores activados, ofrece ritmo a los que andan con el depósito bajo y permite al entrenador ver a sus futbolistas en una competición oficial, que sirve mucho.



Los equipos de Primera van llegando avisados a estas eliminatorias a un solo encuentro y Arrasate, que no tiene el cuerpo para más sustos, sacó un equipo con un perfil ofensivo y con un puñado de jugadores que perfectamente caben en una alineación titular en la Liga. La presencia de Kike Barja como lateral derecho fue lo más llamativo en la alineación inicial, una posición en la que no se acabó de encontrar el reconvertido extremo a pesar de que cumplió con el cometido ante la timidez del rival.



Osasuna vivió un partido muy tranquilo porque para los dos minutos ya había comenzado a decidir la eliminatoria con un gol de Oier. El centrocampista remató en el segundo palo tras un córner con la testa de Unai en el trámite antes de su golpeo. Osasuna dominó claramente, aunque ello no se trasformó ni en ocasiones de gol, ni el un fútbol más o menos fluido. Todo lo contrario, los primeros 45 minutos se despacharon en medio de un juego muy poco clarividente por parte de los dos equipos. El Olot, tirando de la motivación y su ánimo, fue capaz de disparar tanto a puerta como Osasuna, en la que el meta Iñaki Álvarez ofreció una imagen solvente.



Con un solo gol de diferencia en el marcador, el conjunto local encontró argumentos suficientes para salir todavía más animado tras la reanudación y ahí estuvo el cancerbero rojillo para evitar el gol del empate que hubiese llevado nubarrones a un encuentro apacible. Un disparo desde el borde del área se envenenó tras tocar en Oier y ante la trayectoria camino del fondo de la portería respondió Álvarez con un paradón, una acción de futbolista concentrado, que rescató a los suyos en esos minutos de ímpetu del Olot.



Arrasate introdujo tres cambios en el equipo que afectó a tres hombres del centro del campo, Oier, Torres y Javi Martínez, y con la entrada de Nacho Vidal, Íñigo Pérez y Aimar Oroz, llevó hasta Kike Barja a su posición natural, con lo que Osasuna mejoró por ese flanco.



Jony, que sumó muchos minutos para su restablecimiento a base de ritmo, siguió ayer con su papel de suministrador de balones y sirvió un pase perfecto a Budimir para que el delantero se anotara el segundo gol de la tarde. En un partido sin mucha brillantez a la hora de conectar con los compañeros, el ariete croata y Enric Gallego anduvieron en muchas oportunidades más buscándose la vida que oficiando de puntilleros. Arrasate también le dio minutos a Brandon, que salió en lugar de Budimir, probando también un perfil distinto con el que atacar a su rival.



Los últimos quince minutos del partido fueron los mejores de Osasuna y en los que estuvo cerca de haber engordado la renta en el marcador. Barja y especialmente Saverio disfrutaron de dos oportunidades clarísimas, pero fue el primero el que se encargó de marcar las diferencias con un gol de penalti con el tiempo cumplido. En la Copa a Osasuna le salen las cosas, es su refugio.





Ficha técnica:

0 - UE Olot: Batalla; Soler (Kilian, min. 84), Blázquez, Alan Baró, Barnils, Escoruela; Pedro, Vivancos (Joel Arumí, min. 84), Eloi (Masó, min. 69); Salinas (Xumetra, min. 64) y Juan Delgado (Chabboura, min. 69).

3 - CA Osasuna: Iñaki Álvarez; Kike Barja, Unai García, Raúl Navas, Facu Roncaglia; Roberto Torres (Nacho Vidal, min. 61), Javi Martínez (Aimar, min. 61), Oier (Íñigo Pérez, min. 61), Jony (Kike Saverio, min. 83); Budimir (Brandon, min. 72) y Gallego.

Goles: 0-1, min. 2: Oier. 0-2, min 66: Budimir. 0-3, min 90+1: Kike Barja, de penalti.

Árbitro: José María Sánchez Martínez, del comité murciano. Amonestó al local Vivi (min 16) y a los visitantes Javi Martínez (min. 15), Unai García (min. 34), Íñigo Pérez (min. 69) y Raúl Navas (min. 90+3).

: Partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, disputado en el Municipal d'Olot.