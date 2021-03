Osasuna regresa a los entrenamientos con más pruebas por los días de descanso

La plantilla de Osasuna ha regresado esta mañana a los entrenamientos y, según lo ha anunciado el club, lo ha hecho de forma especial porque después de varios días de descanso las normativas de la Liga en tiempos de covid obliga a pasar por una particular criba de test. "El equipo ha iniciado el trabajo semanal de forma individual en Tajonar a modo preventivo y de forma programada en cumplimiento del protocolo de la Liga. Después de tres días de descanso, en primer lugar se les ha realizado un test de antígenos. Todos han dado negativo. Según iban conociendo el resultado de dicho test, se les permitía iniciar el entrenamiento. Además, se les ha realizado un test PCR para mayor garantía antes de poder reanudar el trabajo grupal", fueron las explicaciones de Osasuna a los medios de comunicación.

De puertas para adentro ha sido así y, de puertas para fuera, para el grupo de informadores acreditados y acotados en su espacio de ubicación, el trabajo se ha ido desarrollando por grupos después del pertinente control y el inicio de la actividad de forma individual. Ya en grupos, el entrenamiento ha consistido en la realización de distintos circuitos, algunos de ellos exclusivamente de trabajo físico y otros con balón. Los grupos estuvieron formados por Aridane, Juan Cruz, Unai García, Jonas Ramalho, Javi Martínez y Manu Sánchez por un lado; Chimy Ávila, Roberto Torres, Adrián, Calleri, Oier y Darko, por otro; y Lucas Torró, Gallego, David García, Rubén García, Nacho Vidal y Kike Barja completando el tercero de los grupos. Los porteros, Sergio Herrera y Juan Pérez, se ejercitaron junto a Richard Sanzol.

No estuvieron en el entrenamiento los jugadores lesionados o en periodo de recuperación al margen del grueso de la plantilla -Jony, Rubén Martínez, Facundo Roncaglia e Íñigo Pérez-, ni tampoco los internacionales Ante Budimir y Jon Moncayola. El internacional sub 21 no jugará ante el Getafe el sábado en El Sadar porque debe cumplir un encuentro de suspensión por acumulación de amonestaciones.

La plantilla vuelve a entrenarse mañana en Tajonar.