Con Arrasate hay oportunidades para todo el mundo

Osasuna recibe al Elche en El Sadar este mismo domingo a partir de las 14.00 horas, un duelo en el que los rojillos aspiran a conquistar una victoria que les permita alcanzar los 37 puntos y abrazar casi de forma definitiva la permanencia. El conjunto navarro ha vuelto a trabajar esta mañana en Tajonar para preparar un choque para el que Jagoba Arrasate cuenta con 24 efectivos disponibles, por lo que como el pasado domingo, el técnico tendrá que hacer un descarte para elaborar una convocatoria de la que saldrá un once inicial que puede jugar cualquiera, ya que el preparador vizcaíno ha utilizado esta temporada a 27 futbolistas en la competición liguera y 25 de ellos han sido titulares en alguna ocasión.

No hay que retrotraerse mucho en el tiempo para encontrar pruebas de que con Arrasate puede jugar cualquier futbolista de la plantilla que esté disponible. Sin ir más lejos, el canterano Javi Martínez encontró acomodo en el once que organizó el técnico para rendir visita al Villarreal el pasado domingo, una oportunidad de actuar de inicio con el primer equipo rojillo de la que el joven centrocampista soriano no disfrutaba desde el pasado 21 de enero en Mestalla contra el Valencia.

También introdujo Arrasate una sorpresa en su alineación de salida de hace dos semanas contra el Getafe en El Sadar, cuando colocó a Enric Gallego como compañero de ataque de Calleri, cuando la última titularidad del delantero catalán en Liga databa del 6 de diciembre del pasado año contra el Betis en Pamplona.

Y un partido antes, el que disputó Osasuna en Huesca, Juan Pérez se estrenó en la Liga en el presente ejercicio por la baja obligada de Sergio Herrera, que no pudo jugar en El Alcoraz por encontrarse confinado en su domicilio por haber sido contacto directo de un positivo en covid-19.

Con estos precedentes y con tanto para elegir, resulta complicado adivinar los planes de Jagoba Arrasate para este domingo contra el Elche. El técnico dispone de 24 futbolistas sanos (todos menos los lesionados Juan Cruz, Íñigo Pérez y el portero Rubén Martínez) para organizar su convocatoria de 23 y un once con el que superar al equipo que ahora mismo marca la zona descenso, con la que Osasuna tiene 8 puntos de renta y con la que quiere poner aún más tierra de por medio para poder alcanzar la permanencia cuanto antes.