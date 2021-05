Budimir: "Le debo una cena a Enric Gallego por su pase"

Ante Budimir fue muy claro en los micrófonos de Movistar LaLiga al término del encuentro, diciendo que debe "una cena" a Enric Gallego por su asistencia en el gol que dio un punto a Osasuna, anotado en el minuto 89 de partido: "Le he dicho que le debo una cena, porque entró cuando faltaban cuatro o cinco minutos, con muchas ganas, y el centro fue perfecto. Estoy contento porque veo que cada vez que un compañero entra quiere contribuir y esta es la fuerza del equipo", comentó el ariete croata de Osauna.

Budimir se mostró "muy contento por el trabajo del equipo" en "un partido muy intenso", al que puso el broche con un gran cabezazo. "Lo más bonito que hay es un gol en los últimos minutos y disfruté mucho de esto. Es un punto muy bueno y muy importante", sentenció el delantero rojillo.

El atacante destacó el carácter del equipo para reponerse del "shock" que supuso el primer tanto del Athletic, cuando todavía no se había cumplido el primer minuto de juego. "Al principio no tocamos el balón y encajamos ese gol, pero el carácter del equipo me gustó y después del shock continuamos, hicimos nuestro juego y empatamos el partido". También explicó que, tras fallar una ocasión "muy clara" a su juicio se dijo a sí mismo que no podía fallar dos: "Luego he tenido una muy clara, pero me he dicho a mi mismo que no puedo perdonar dos veces en ocasiones así y al final el esfuerzo del equipo tuvo su premio con mi gol. Estamos muy contentos", manifestó Budimir.

Por último, el croata alabó al equipo por lograr la permanencia en la jornada 35, pero aseguró que el equipo seguirá haciendo su fútbol para "disfrutar de los partidos que quedan". "Pienso que llegar salvados a la jornada 35 tiene mucho mérito por nuestra parte. Pero seguimos jugando nuestro fútbol, hay que pelear hasta el último partido y disfrutar de los partidos importantes que tenemos", comentó.