Yuki Togawa rompe su silencio: "Espero que (Patri) no lo vuelva a hacer"

Fue lo más comentado en la tarde del domingo. Un supuesto insulto racista de Patricia Zugasti hacia Yuki Togawa, jugadora del Oviedo, durante un lance del encuentro de liga de Reto Iberdrola que se disputó este fin de semana en las Instalaciones Municipales Tensi, donde el primer equipo femenino del cuadro carbayón disputa sus partidos.

Todo comenzó una vez trascendió el acta del encuentro, en el que la colegiada de la contienda, Patricia Rodríguez, recogía que "al finalizar el encuentro dirigentes y jugadoras del equipo local me vienen a decir que, cuando se dirigían las jugadoras a los vestuarios, la jugadora número 10 del equipo visitante, Patricia Zugasti, le insulta a la jugadora local número 6 lo siguiente : 'Puta china de mierda', la cual se queda muy afectada llorando".

La propia acusada reconoció su malestar y su impotencia porque su versión, como la del club, difiere de los hechos que se recogen en el acta del encuentro. Zugasti señaló que se refirió a Togawa como "la china esa" por una falta que realizó en un lance del encuentro. Ahora, ha sido la japonesa la que ha hablado para El Comercio.

"Ya estoy más tranquila, en el momento me enfadé porque es una falta de respeto, es algo que no se puede decir, en ninguna circunstancia ni a nadie por su nacionalidad, pero tras hablarlo con ella ya no le doy más vuelta", menciona en el citado medio.

"Su presidente se acercó para preguntarme si podía hablar con la jugadora en cuestión. Yo sentí mucha pena al principio, pero no tenía problema en hacerlo. Hablamos, se disculpó de nuevo y me aclaró que lo dijo sin pensar. Yo acepté sus disculpas y le dije que esperaba que aprendiese de este error, que no volviera a decirle nada similar a nadie", compartió la oviedista, que entró en el partido en la segunda mitad.

Ambos equipos han condenado el racismo en los comunicados que han emitido en los últimos días. Osasuna, mientras tanto, se encuentra a la espera de recibir vídeos que demuestren las acusaciones para tomar una decisión con Patricia Zugasti, que de momento queda apartada del equipo hasta que se solucione el incidente.