Liverpool - Osasuna: vías para no perderte una cita histórica

El ansiado partido entre el Liverpool y Osasuna en homenaje a Michael Robinson ha levantado una marejada entre la afición rojilla, ya que a muchos seguidores les encantaría disfrutar en Anfield de este histórico partido. Sin embargo, los deseos de los rojillos chocan con la triste realidad pandémica, ya que las restricciones para los viajeros a Reino Unido convierten, por ahora, en una quimera este deseo.

El partido frente al Liverpool se podrá ver de dos maneras: en directo en Anfield o por televisión. Estas son las opciones para la afición rojilla:

Ver el partido en Anfield



El club inglés pondrá a la venta las entradas para el partido este miércoles 21. Eso sí, antes de comprarlas conviene conocer si será posible asistir. En la actualidad, ya que hasta el 9 de agosto puede cambiar la política de restricciones en Reino Unido, España figura entre los países marcados como ámbar de cara a viajar a las islas. Esta categoría incluye una serie de restricciones que hacen el viaje a Liverpool, en este caso, poco atractivo. El gobierno de Boris Johnson pide una PCR negativa realizada en las 72 horas anteriores al vuelo y rellenar un formulario. Una vez llegado al país, hay que realizar una cuarentena de 10 días en el lugar de la estancia y, durante este intervalo de tiempo, Reino Unido pide a los visitantes dos pruebas PCR más, una a los dos días de llegar y otra al octavo día. Una vez cumplida la cuarentena, se puede mover libremente por el país y disfrutar del partido en Liverpool, eso si todavía quedan ganas...

Ver el partido en televisión



Por ahora se desconoce si el partido se emitirá en directo en algún canal en español, pero lo que sí está confirmado es que se podrá disfrutar en LFCTV GO, el canal de televisión oficial del Liverpool, según lo ha señalado el club en su página web. Sin embargo, pese a ser un canal que requiere una suscripción, los aficionados y aficionadas rojillas tienen la opción de ver el partido de forma gratuita. Al registrarse en su página web, si se inserta el código 2122GOFREE se puede ver el canal del Liverpool gratis durante un mes, una opción sin duda atractiva para no perderse este histórico encuentro. Eso sí, para no sufrir luego ningún cargo extra es importante anular la suscripción una vez finalizado el encuentro.

Los aficionados y aficionadas rojillas van a poder disfrutar del resto de partidos de pretemporada en Navarra TV. El primero tendrá lugar el próximo miércoles 21 de julio a las 19:30 horas en Ribaforada ante la SD Huesca. Tres días después, el sábado 24 a las 11:00 horas los navarros recibirán en Tajonar al Burgos, recién ascendido a Segunda. El viernes 30 de julio a las 19:00 horas Osasuna se enfrentará al Valladolid en el estadio de Los Pajaritos en Soria. Y por último, un día más tarde, el sábado a las 11:00 horas el cuadro de Jagoba Arrasate se medirá en Tajonar al Mirandés.