Osasuna se medirá al Liverpool en un amistoso en Anfield el 9 de agosto

​CA Osasuna se medirá en un amistoso al Liverpool el próximo 9 de agosto en su estadio de Anfield. Así lo ha confirmado el club inglés, que ha colgado en sus redes sus amistosos de pretemporada, entre los que figura un partido frente al Athletic el 8 de agosto a las 16 horas y otro contra el club rojillo el lunes 9 de agosto a las 19 horas (20:00 hora española).



El partido frente al Liverpool será un homenaje a Michael Robinson, que jugó con los dos equipos y falleció a los 61 años de edad en abril de 2020. Los tickets para el partido saldrán a la venta este miércoles y el partido se podrá ver en directo en LFCTV GO, el canal de televisión del club inglés.



SABER MÁS | Liverpool - Osasuna: vías para no perderte una cita histórica









We will play two pre-season friendlies at Anfield next month in front of the largest crowd since March 2020 ??