Rubén García se une a otros futbolistas en TikTok para luchar contra el odio y la intolerancia en el deporte

TikTok ha lanzado junto algunas de las figuras más destacadas del fútbol español, entre las que se encuentra el jugador de Osasuna Rubén García, el hashtag #EstoNoEsFutbol para luchar contra el lenguaje de odio, sobre todo enfocado en el racismo, el machismo, la LGTBIfobia y la intolerancia, que a día de hoy aún se dan en el mundo del fútbol.



El hashtag, que estará destacado en la plataforma a partir del día 27 de julio, contará con la participación de algunos de los principales creadores de fútbol que hay en la comunidad de TikTok de España. Figuras destacadas que se unen a la tendencia y están compartiendo sus historias sobre este tipo de conductas y comentarios basados en el lenguaje del odio, destacando que no representan al mundo del fútbol. Para la comunidad de TikTok, fomentar un lenguaje y una conversación positiva, que inspire a la diversidad y de la bienvenida a todos los usuarios es fundamental. Esta activación reafirma así el compromiso y el ambiente positivo que existe dentro de la plataforma.



A favor del respeto y la positividad dentro del deporte

Erradicar el lenguaje de odio en el entorno digital

De esta manera, el jugador del F.C Barcelona,(@ilaixmk), aportará su punto de vista sobre cómo se vive el racismo dentro del mundo del fútbol y a este mensaje, le seguirán(@toni.kr8s),(@sergioregui),(@pandachurches), jugador del Real Betis Balompié,(@iambrahimdiaz), que juega en el equipo A.C Milán y el jugador del C.A Osasuna,(@rubengarcia) quienes, entre otros, alzarán sus voces en contra del acoso en el deporte. Por su parte, la jugadora del F.C Barcelona(@aitana.bonmati) subirá su vídeo a través del hashtag mostrando su rechazo a los comentarios y las conductas sexistas que aún se viven en el fútbol. Por último, el árbitro español,(@JesusTomillero), mostrará su rechazo a la homofobia que se vive en algunos ámbitos del fútbol.Esta activación contará también con la participación del Valencia C.F (@ValenciaCF), y en palabras de su Presidente,"en el Valencia CF estamos comprometidos con la lucha contra cualquier tipo de discriminación y odio. El fútbol debe ser mejor y debe ser un ejemplo para una sociedad inclusiva y tolerante. Por eso, llevamos años luchando por un futuro mejor para el fútbol y para nuestra sociedad y estamos orgullosos de iniciar y apoyar esta gran campaña de TikTok #EstoNoEsFútbol".A través de, los usuarios de TikTok en España también podrán sumarse a sus estrellas favoritas, unirse a la conversación yo hechos históricos. De esta forma, podrán también mostrar su rechazo, y contribuir a que se eliminen, este tipo de situaciones desagradables que en ocasiones se dan en el fútbol, pero que ni mucho menos representan a este deporte."El racismo no debe formar parte de nuestro deporte. El racismo no debe formar parte de nuestra sociedad en ningún lugar. Así que levantemos nuestras voces por la tolerancia y el respeto en el fútbol. Ya no basta con ser no racista. Todo el mundo debe ser antirracista", afirma(@ilaixmk), jugador del F.C. Barcelona."El fútbol es fútbol y es de todos. No tiene distinción de género, sino que es de todos los futbolistas, y de los que aman el deporte. TikTok fomenta este espíritu de conexión positiva entorno al fútbol, e inspira a la libre expresión para que todos podamos disfrutar y contar nuestra historia como queramos hacerla. Creo que es fundamental que haya referentes que demuestren quey es para mí un placer poder participar en esta campaña, en una plataforma como TikTok, que pone en manifiesto lo importante que es elevar la conversación para que este deporte, que es nuestra pasión, se disfrute sin límites", explica(@aitana.bonmati), jugadora del F.C. Barcelona."Es importante promover el respeto y la diversidad en el deporte. TikTok es una plataforma que invita a hablar del fútbol de una forma positiva, en una comunidad diversa y empática, donde la comunidad acoge a los deportistas, comparte sus pasiones y valora espíritu deportivo. Es un honor poder aportar mi historia, mi granito de arena, y participar en esta activación para contribuir a fomentar esta conversación. Espero poder inspirar y servir de modelo a las nuevas generaciones", afirma(@JesusTomillero), árbitro de fútbol.Elesy cada día se suben a la plataforma millones de vídeos sobre esta temática. De hecho, a raíz de la, campeonato del que TikTok fue patrocinador, los hashtags relacionados con este deporte han crecido de manera exponencial. El hashtag #EURO2020 cuenta con más de 17.500 millones de visualizaciones, mientras que #TikTokFootballAcademy cuenta con más de 1.400 millones. Del mismo modo, #Football acumula más de 170.000 millones de visualizaciones, siendo uno de los más populares. Esta misma tendencia se refleja en la comunidad española de TikTok, donde el hashtag #Futbol tiene la friolera de más de 51.900 millones de visualizaciones en la plataforma y #TikTokFutbol está creciendo constantemente, acumulando, hasta la fecha, más de 583 millones de visualizaciones.Por este motivo, fomentar el respeto y la positividad en el deporte es una de las prioridades dentro de la plataforma, y queda reflejado en la propia aplicación, con una página destinada a fomentar el entorno positivo. De hecho, esta no es la primera acción que realiza TikTok con este objetivo, ya que hace unas semanas, varios de los principales creadores deportivos de la plataforma se unieron para lanzar una serie de vídeos en los que se mostraban algunas de las características de seguridad disponibles y que son de gran utilidad a la hora de identificar y controlar los comentarios y el contenido negativo.TikTok recientemente se ha unido al Protocolo paray dentro de la propia plataforma, pone a disposición de los usuarios un Centro de Seguridad, donde apoya la educación para que los usuarios sean conscientes de la importancia que tiene fomentar un entorno seguro en el mundo digital.Dentro de las herramientas que los usuarios tienen a su disposición dentro de la plataforma, está la de, que puedan ser hirientes, o incluso herramientas que preguntan a los usuarios si están seguros de querer comentar utilizando palabras que puedan herir a otros usuarios.