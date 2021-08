Moncayola, de la final olímpica a El Sadar

titular tras los juegos. Jon Moncayola, que formó parte del combinado nacional que disputó los Juegos Olímpicos y que consiguió la medalla de plata tras caer ante Brasil en los penaltis, formó parte del once inicial con el que Osasuna saltó al césped ante el Espanyol, una semana después de la disputa de la final en Tokio. El mediocentro formado en Tajonar disputó los últimos ocho minutos de la prórroga ante Brasil y ayer Jagoba Arrasate no dudó en alinearlo en el once titular, a pesar de que solo ha estado en dos entrenamientos con el equipo. El centrocampista de Garínoain disputó un total de 66 minutos de juego, siendo sustituido por Oier Sanjurjo.