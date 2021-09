Barja vuelve al grupo

Osasuna se entrenó ayer en Tajonar con la presencia de Kike Barja con el grupo de suplentes y con la ausencia de Ante Budimir como mayores novedades. El extremo continúa progresando con su restablecimiento y en la sesión matinal realizó con normalidad el trabajo que desarrolló el conjunto de los no titulares frente al Betis. Barja poco a poco entra en la dinámica del grupo y podría estar en condiciones de sumar para Arrasate en breve. El atacante, uno de los jugadores que comenzó en forma la competición, se lesionó en el segundo partido ante el Celta –una fascitis plantar en su pie derecho– y le creó el primer problema del torneo al entrenador.

Quien no estuvo con el resto de sus compañeros y prosiguió con su trabajo específico fue Budimir. El delantero croata no fue convocado contra el equipo andaluz porque no tenía buenas sensaciones. El atacante viene entrenándose desde hace mucho tiempo por su cuenta para intentar solucionar o mitigar unos problemas en el pubis. El hecho es que Budimir solo ha participado en dos encuentros de Liga: 72 minutos como titular frente al Espanyol en la primera jornada y 16 minutos más ante el Celta en la segunda. Solo ha sido convocado ante Valencia y Alavés, pero se ha quedado en el banquillo. Budimir ha sido citado para dos partidos internacionales con Croacia frente a Chipre, el día 8, y Eslovaquia, el día 11, pero no es seguro que esté en condiciones de participar en ellos. Lo más probable es que el futbolista rojillo continúe con su plan personalizado de trabajo y no entre tampoco hoy en los planes del entrenador.

La plantilla de Osasuna se volverá a entrenar esta mañana y Jagoba Arrasate volverá a ofrecer una convocatoria de jugadores ya que el domingo, a las 14.00 horas, los rojillos juegan otro partido de Liga, frente al Mallorca en Palma, y la expedición viaja a la isla por la tarde.

