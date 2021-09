Alineación muy renovada con seis cambios

el equipo titular. Arrasate anunció que necesitaba realizar cambios en la alineacióntitular después de dos partidos consecutivos con pocas horas de descanso y jugando con los mismos. El entrenador rojillo no se corta con estos anuncios y cambió la mitad de la formación inicial e introdujo seis cambios en el equipo respecto al último once frente al Betis. La media docena de novedades fueron Areso, Oier, Íñigo Pérez, Cote, Javi Martínez y Chimy Ávila. En la imagen, los once de inicio en Palma con Aridane, David García, Moncayola, Areso y Sergio Herrera arriba; y Chimy Ávila, Oier, Darko, Íñigo Pérez, Javi Martínez y Cote, en la fila de abajo.