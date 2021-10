"Hay que saber sufrir en El Sadar, es un estadio que aprieta"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró ayer que el partido de esta tarde frente a Osasuna es de una "enorme dificultad" y desveló que ha advertido a sus jugadores de que deben "saber sufrir" en El Sadar, un estadio que aprieta "mucho".

El Rayo Vallecano, que encadena cinco partidos sin perder y tres victorias consecutivas, viaja a Pamplona para enfrentarse a Osasuna, que contará por primera vez con todo su público en el estadio tras aprobarse la ampliación de aforo al 100 %. "Vamos a El Sadar con todo el aforo y es un estadio que aprieta mucho. Son campos donde el gol a su favor se ve venir con esos dos o tres minutos previos y hay que saber pasar esos momentos. Hay que saber sufrir y aprovechar nuestros momentos buenos", dijo Iraola en conferencia de prensa antes de viajar a la capital navarra.

"Osasuna es un equipo que tiene un ritmo de juego alto, defiende hacia adelante, no tiene miedo a cargar el área, llega con gente a situaciones de remate y no te deja tiempo para pensar", confesó el técnico vasco, que apuntó la clave para tratar de sumar una nueva victoria. "Venimos de una serie de resultados buenos, pero si queremos sacar algo de El Sadar sabemos que si jugamos normal o regular no nos va a dar. Osasuna está en un momento bueno de forma y en casa ha jugado bien y ha sometido a sus rivales", destacó, a pesar de que a los rojillos se les está resistiendo el triunfo como locales.

El equipo madrileño, con 13 puntos en siete jornadas, se encuentra a en la quinta posición, en puestos que dan acceso a competición europea. "Somos conscientes de que llevamos siete jornadas y quedan muchos puntos por conseguir para el objetivo. No veo a los jugadores que se puedan equivocar en ese sentido porque tendremos una mala racha como todos", manifestó. "Lo que importan son los puntos y la sensación del juego, de que hemos sido competitivos, menos frente al Sevilla. La dificultad de este partido es muy grande por cómo está Osasuna y tenemos que mejorar en muchos aspectos. El otro día sufrimos en balón parado y hay que dar continuidad a los momentos buenos de los partidos e intentar que sean prolongados. Este proceso lleva su tiempo y lo importante es corregir esas pequeñas cosas", concluyó.