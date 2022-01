Bittor Alkiza: "Que te ganen tan fácil es doloroso"

pamplona – Bittor Alkiza compareció en rueda de prensa para valorar la derrota de Osasuna ante el Athletic, en un encuentro en el que el técnico reconoció que los dos primeros goles "me duelen" por la manera en que se concedieron.

En primer lugar, Alkiza valoró un partido en el que "el inicio ha sido bueno, empezando en campo rival y generando ocasiones, que no es fácil hacerle al Athletic. Y luego en una transición que no la hemos parado ni en campo propio ni en campo rival nos hacen el empate y seguido el 1-2 en una acción de superioridad numérica en el área. Muy fácil. El equipo defensivamente no ha sido contundente. Y a partir de ahí, el segundo tiempo ha sido diferente, se ha descompuesto con el 1-3 y no ha sabido entrar de nuevo en el partido".

Radiografiando la situación actual por la que atraviesa Osasuna, que encadena diez jornadas sin perder, el segundo preparador analizó que "antes defensivamente estábamos bien, no nos generaban mucho, y ahora ha sido al revés. Los dos primeros goles son evitables y el Athletic, que es un equipo que va muy bien a los espacios, te puede hacer lo que ha pasado al final del partido". Sobre la entrada del Chimy Ávila a Nico Williams, Alkiza apuntó que "ha sido una entrada dura, se libra de la roja y es una situación en la que el partido estaba perdido es evitable".

Reiterando los dos primeros tantos de Sancet, Alkiza insistió en que "me duelen los dos. Especialmente el primero, porque vas 1-0 y el equipo estaba bien, pero los dos goles son evitables. El primero es una jugada a favor en ataque y hay campo para parar la acción y el segundo tenemos mucha superioridad numérica y no hemos sabido ajustar marcas" e hizo hincapié en el hecho de "que te ganen tan fácil es doloroso. La realidad es esta y la que nos toca vivir. Durante la semana hemos trabajado con toda la ilusión, se da de esta manera, es una semana de tres partidos y no queda otra que agachar la cabeza, hablar poco y trabajar mucho".

Por último, sobre la primera vuelta, Alkiza admitió que "hay una cosa en concreto. El inicio de liga fue bueno, los resultados inclusos mejor de lo que estábamos dando. Ha habido partidos contra equipos de arriba que hemos dado la cara y ahora no somos capaces de ganar un partido. La primera vuelta en casa en cuanto a puntos es nefasta. Defensivamente no hemos estado contundentes y hemos estado mal" y añadió que "estamos preocupados y ocupados en dar la vuelta a la situación a esto. Cada jornada es una oportunidad".