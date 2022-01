Alkiza: "La Copa nos tiene que servir para cambiar"

Osasuna quiere pasar la eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Girona porque superar la ronda, continuar en la competición, puede ser uno de los remedios para tratar los males del equipo. El segundo entrenador, Bittor Alkiza, ha expresado esta mañana la voluntad y el deseo de la plantilla por retornar a la senda del triunfo. "La Copa nos tiene que servir para cambiar. Venimos de una dinámica que no es buena y queremos darle la vuelta a la situación y pasar la eliminatoria, que es importante. Vamos a jugar este partido con esa idea", ha explicado en la conferencia de prensa en Tajonar.

"Ahora afrontamos una semana con tres partidos y en las alineaciones habrá un poco de todo. Gente con menos minutos en la Liga, con jugadores que están teniendo más participación. Iremos viendo cómo van las cosas", ha continuado.

"La Copa no puede molestar", ha reflexionado Alkiza sobre la conveniencia o no de la llegada de este encuentro cuando las cosas en la Liga no marchan bien. "En este momento, no es lo más importante, pero cuando el jugador se pone la camiseta es competitivo y lo afrontas con la misma ilusión y ganas".

"El equipo puede hacerlo mejor, porque lo hemos hecho bien no hace mucho", ha afirmado el técnico sobre la situación de Osasuna. "Nos agarramos a eso y al día a día con el trabajo que estamos haciendo. No va a venir nadie de fuera a ayudarnos a superar esta situación", ha continuado. "En los últimos partidos hemos defendido peor utilizando el mismo sistema. Es lo que hemos visto que nos ha faltado en estos encuentros. Debemos buscar el equilibrio para que los jugadores estén más cómodos y nos salgan las cosas".

Osasuna facilitará la convocatoria de jugadores antes del viaje a Girona de esta tarde, a las 17.30 horas.