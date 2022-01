Mas pruebas para Kike García

Pamplona – La peor noticia que dejó para Osasuna el partido del pasado domingo contra el Cádiz fue la lesión de Kike García, que no pudo terminar el partido al sufrir una fractura del tabique nasal en un choque fortuito con Rubén Sobrino cuando ambos saltaban en el centro del campo para golpear el balón con la cabeza. El delantero del conjunto navarro fue quien peor parado salió de la disputa, ya que comenzó a sangrar abundantemente por la nariz y tuvo que abandonar el terreno de juego (era el minuto 89 y Osasuna se quedó con diez jugadores porque ya había agotado las tres ventanas de sustituciones) para ser trasladado al hospital, donde llegó el fatídico diagnóstico. Como era previsible, el futbolista conquense, uno de los más destacados de su equipo en la victoria rojilla ante el Cádiz en El Sadar (2-0), no se ejercitó ayer en las instalaciones de Tajonar, pero eso no quiere decir que esté totalmente descartado para el próximo compromiso de Osasuna, fijado para el miércoles de la próxima semana en Vigo contra el Celta.

La cuestión es que Kike García continúa pendiente de nuevas pruebas para que los médicos decidan qué tratamiento seguir para reparar su fractura, aunque habrá que esperar a que remita la inflamación en la nariz del jugador de Motilla del Palancar para ver cómo se encuentra la zona y buscar una solución que casi con total seguridad pasará por una intervención quirúrgica. En cualquier caso, sea cual sea el remedio, al delantero del conjunto navarro no le va a quedar otra que entrenarse y jugar con una máscara protectora, ya que la otra opción es que permanezca en el dique seco hasta que suelde la reparación de su fractura, lo que se convertiría en una baja de larga duración.

A la opción de emplear un antifaz para proteger su nariz ya recurrió David García hace tres años y, pese a la incomodidad de la máscara, lo cierto es que el remedio permitió al central de Ibero no perderse ningún partido por este motivo, ya que se rompió la nariz en un encuentro disputado el 8 de febrero y nueve días después pudo participar en el siguiente compromiso de su equipo. Sin embargo, a Kike García de momento le toca esperar.