Luis Sabalza impone la Insignia de Oro de Osasuna a Juan Carlos Unzué

El presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, ha impuesto hoy miércoles a Juan Carlos Unzué la 'Insignia de Oro' de la entidad. De este modo, el club rojillo se ha sumado al homenaje que ha organizado el Sevilla Fútbol Club al ex futbolista navarro y que en la actualidad se encuentra inmerso en la lucha contra la ELA. Sabalza se ha desplazado hasta la capital andaluza para participar en un evento que ha contado con una nutrida representación de la familia del fútbol. El acto se ha desarrollado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y en el mismo la entidad anfitriona le ha hecho entrega a Unzué del 'Dorsal de Leyenda', su máxima distinción.

Sabalza ha tomado la palabra en el homenaje para hablar de la figura del que fuese portero del primer equipo de Osasuna primero entre 1986 y 1988 y, posteriormente, entre 2001 y 2003. "Juan Carlos se formó como deportista en el Club Atlético Osasuna, una entidad que a lo largo de sus 101 años de historia ha tenido en la cantera a su corazón. Llegó a nuestro club en su primer año de juvenil en 1982, un año muy especial para nuestra institución, porque fue entonces cuando se inauguró Tajonar. De allí han salido grandes futbolistas y también grandes personas. En Juan Carlos encontramos ambas cualidades. El fútbol es muy cambiante. Y, como la vida, avanza muy rápido. Pero hay aspectos que en Osasuna han permanecido inalterables al paso de las décadas. Uno de ellos son los valores que trasladamos a nuestros canteranos en Tajonar: sacrificio, humildad, compañerismo o respeto. Todos ellos son encarnados a la perfección por una persona como Juan Carlos, un hombre que por encima de su exitosa trayectoria deportiva es un excelente ser humano", explicó.

Asimismo, el presidente de Osasuna también expresó su admiración al ver como Unzué ha encarado la enfermedad: "No es su currículum como futbolista lo que más admiro de Juan Carlos. Aún recuerdo aquella rueda de prensa de junio del 2020 en la que dio a conocer que tenía ELA. Se me heló el corazón. Sin embargo, el camino que ha emprendido desde entonces es uno de las mayores lecciones de vida que he visto jamás. Juan Carlos ha encarado la enfermedad realizando una labor divulgativa encomiable. Él se está esforzando en que todos sepamos que existe una enfermedad muy cruel que se llama ELA y que es necesario que destinemos más recursos para su investigación. Además, su propia fortaleza para luchar contra la enfermedad y su espíritu son algo extraordinario".

Sabalza también hizo referencia a la charla que hace unos meses Juan Carlos ofreció a los jugadores del primer equipo antes de su victoria en el Estadio de la Cerámica y afirmó que "Juan Carlos hizo un regalo a nuestros jugadores que no olvidarán el resto de sus vidas"

"No hay un lugar en el que pueda brillar más el escudo de Osasuna que en tu pecho"



El máximo mandatario rojillo finalizó su intervención imponiéndole a Unzué la Insignia de Oro del Club Atlético Osasuna: "Juan Carlos, de corazón te digo que no hay un lugar en el que pueda brillar más el escudo de nuestro querido Osasuna que en tu pecho".

Además del presidente rojillo, en el evento intervinieron otras personalidades como el presidente del Sevilla Fútbol Club, José Castro, su director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi' y su entrenador, Julen Lopetegui; el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Eduard Romeu; el asesor de presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, Albert Luque; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; y los ex porteros Andoni Zubizarreta y Andrés Palop. Asimismo, el evento también contó con una actuación del grupo musical El Arrebato, que interpretó una canción dedicada a Unzué.