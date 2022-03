Chimy Ávila: "Si me llama Luis Enrique, le digo que sí"

El jugador argentino de Osasuna Chimy Ávila ha mostrado en un programa deportivo de su país su disposición a jugar con la selección española en caso de que el combinado le ofreciese esta oportunidad.

"Tengo la sangre argentina, pero muchas veces mi cabeza piensa qué estoy haciendo mal o qué pasa que no tengo la oportunidad", indicó en una entrevista con el canal argentino TNT Sports.

El delantero rojillo no se escondió y admitió lo siguiente respecto al equipo que dirige Luis Enrique: "Tengo los documentos para poder representar a España y, si me citan a las dos (selecciones) juntas, sería difícil elegir. Pero si me llaman de España le diría que sí, no lo dudo".

No es la primera vez que muestra su afecto hacia el país donde juega. En una entrevista con Efe a mediados de febrero recalcó su disposición de lo que ayer corroboró. El Mundial se celebrará durante el próximo invierno y el delantero de Osasuna atraviesa un buen momento de forma.

"Sabemos lo que representa Messi y hoy en día jugar contra el Barcelona sin él, cambia muchísimo. La Liga lo extraña muchísimo", expresó el Chimy al ser preguntado sobre la salida del astro argentino y actual jugador del PSG.

Además de temas deportivos, durante el tiempo que estuvo en directo, al 'Comandante' no le tembló el pulso a la hora de charlar sobre asuntos más personales con los que más de una vez ha regalado titulares a los medios de comunicación.

El rosarino contó una dura anécdota: "He estado jugando en mi barrio y vi cómo le disparaban a gente delante de mí por un penalti o por no querer pagar las cosas cuando perdió".

Al referirse a sus antiguas amistades, Ávila anotó el siguiente testimonio: "Tengo dos o tres de los veinte amigos que éramos, los que no están privados de su libertad. A otros, cuando voy a Argentina los voy a ver a un cementerio porque es la realidad de los barrios humildes y de la gente que se cría en esos ambientes".

"Siempre les digo a los chavales que dentro del campo me peleo con cualquiera, pero lo voy a defender. También les digo que defiendan ese balón que es el que les puede dar la comida a mis hijas", destacó sobre cómo se toma cada partido.