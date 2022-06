Rubén Peña: "Esta experiencia era lo que me ilusionaba de verdad"

El nuevo fichaje de Osasuna, Rubén Peña, ofreció una entrevista a los medios oficiales del club después de vestirse por primera vez la camiseta rojilla. "Estoy muy contento de estar aquí y de poder vivir como local lo que es esta afición y este club, un club con una gran historia y único en muchos sentidos", afirmó. El jugador abulense tenía claro que su objetivo era firmar con Osasuna y en su cabeza solo existía la posibilidad de venir a Pamplona: "Si salía de Villarreal solo quería venir a aquí, no quería escuchar a otros equipos porque mi cuerpo me pedía vivir esta experiencia, era lo que me ilusionaba de verdad".

El nuevo jugador de Osasuna se identifica con el modelo de juego que propone el entrenador de Berriatua y disfruta del ritmo de juego alto: "Cuando eliges un equipo tienes que tener en cuenta el estilo de juego, si te vas a adaptar rápido, y el míster me transmitió que quería ir a por todos los equipos con una presión alta. Me encanta jugar de tú a tú a cualquier equipo e ir a por los tres puntos". Jagoba Arrasate podrá encontrar en Rubén Peña un jugador que destaca por su polivalencia y capacidad de brillar en posiciones de banda. "Hasta los 18 años jugué de delantero, pero por mi estatura me desplazaron a la banda. A partir de ahí, extremo en ambos lados y donde he dado mi mejor rendimiento en Primera, de lateral", apuntó.