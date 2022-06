Kakun Mainz renueva y continuará dirigiendo a Osasuna Femenino la próxima temporada

Izaskun 'Kakun' Mainz continuará al frente de Osasuna Femenino la próxima temporada. La entrenadora navarra cumplirá su tercera campaña dirigiendo al primer equipo femenino de la entidad tras haber llegado a un acuerdo para ampliar por un año la vinculación que une a ambas partes. Tras dos temporadas rozando el ascenso a la máxima categoría, Mainz asumirá el reto de guiar al equipo rojillo en la Primera RFEF, la nueva categoría de plata. Junto a ella también renuevan los componentes de su cuerpo técnico: Iñigo de Goñi, segundo entrenador, Alberto Pérez de Ciriza, preparador físico, y Tommy Trigo, entrenador de porteras.



Izaskun Mainz Mendívil (19 de junio de 1985; Pamplona, Navarra) fue jugadora de S. D. Lagunak, C. D. Ardoi, C. D. Lodosa y A. D. San Juan antes de dar el salto a los banquillos. Como entrenadora fue una de las piezas clave en el proyecto del Berriozar C. F. Femenino, equipo al que entrenó durante siete temporadas, y también llegó a dirigir a la Selección Navarra Femenina sub 18.



Mainz recaló en el Club Atlético Osasuna hace tres temporadas para hacerse cargo del equipo Benjamín, siendo la primera mujer en convertirse en entrenadora de un equipo masculino de la entidad rojilla. Una temporada más tarde, la entrenadora navarra asumía el reto de dirigir al primer equipo femenino de Osasuna con el objetivo de llevarlo a la élite. En estas dos temporadas al frente de las rojillas, Osasuna ha rozado el ascenso a la Primera Iberdrola, logrando en esta última campaña el ascenso a la nueva Primera RFEF.



Ahora, la técnica rojilla afrontará una nueva temporada en el banquillo de Osasuna Femenino en una competición todavía más exigente y con el objetivo de continuar contribuyendo al crecimiento del proyecto femenino de la entidad.







Del todo a la nada en una semana



Un equipo joven y con cambios

En declaraciones a este periódico, para la entrenadora,Ya he dicho más de una vez que no hay palabras para describir lo gratificante que es trabajar para este club, sobre todo por la confianza mostrada de la directiva y es un orgullo máximo defender al club de tu vida".Bajo la dirección de la preparadora, Osasuna ha rozado la Primera Iberdrola en dos ocasiones, aunque Maniz se acuerda de que "son más temporadas las que Osasuna ha estado aproximándose al ascenso", y añade que "hay que ser consciente de que el fútbol femenino español ha crecido de una manera considerable, muy rápida yLa entrenadora hace balance de una campaña que califica como "muy complicada, porque volvíamos a un grupo de 16 equipos, con tres recién descendidos y ha ascendido un recién ascendido de Nacional, como el Levante las Planas, que era el equipo con mayor presupuesto de la categoría. Pero bueno, al final esas apuestas se notan.. Pero realmente el año era muy muy complicado y es meritorio que el equipo ha seguido la estela de grandes equipos".Uno de los momentos clave del curso fue la victoria en Abegondo ante el Deportivo, que suponía el fin a un bache de malos resultados. "En enero estábamos a doce puntos del Deportivo y hemos terminado la temporada con holgura sobre ellas, que se han jugado la permanencia en ese play out. Creo que esto es señal de la igualdad que ha habido en la categoría. Los líderes han perdido con los colistas y, matiza.En estos dos primeros cursos, se ha visto que el equipo ha mostrado su mejor versión en el tramo final del campeonato. "Creo que la primera temporada hacemos una no tan buena primera vuelta, aunque solo fueron dos derrotas, y hacemos una segunda vuelta impecable, que no tenemos derrotas, pero creo que fue fruto de ir dando madurez al equipo y creo que quizás este no tan deseado comienzo de temporada ha sido debido al peso que supuso perder la liga el año anterior. El equipo arrastró emocionalmente eso y creo quepara que el equipo no arrastre la mochila y no se den patrones pasados", expone la entrenadora.Otra de las grandes noticias que recibió el equipo fue jugar en "El Sadar", "lo máximo a lo que puedes aspirar" y les llegó en "un día clave para ganar a un equipo muy bueno". En aquel partido se hizo viral el discurso que Kakun Mainz profirió a las jugadoras . "Me gusta a veces intentar abrir los sentimientos a las jugadoras porque este trabajo es importante y emotivo y cuando hablas desde el corazón a las jugadoras es cuando más les puedes llegar. Era la única manera de intentar transmitirles calma, bajarles la ansiedad, de comentarles que toda esa gente les iba a apoyar de verdad y que no era día de demostrar, sino de disfrutar", desvela la entrenadora, que comenzó a disfrutar en los minutos finales del choque ante el Espanyol porque antes "había mucha tensión, muchos nervios, y cuando Miriam mete ese gol es cuando ya te tranquilizas y esos dos minutos fueron los únicos que disfruté. Estar con la gente después del partido fue muy emotivo y un recuerdo para toda la vida".Kakun Mainz, antes del partido ante el Espanyol. Foto: Oskar MonteroSin embargo, la semana siguiente Osasuna perdió el liderato y las opciones de ascenso a Primera Iberdrola . "Sabíamos que era complicado. Veníamos avisando de que(Athletic y Barça) y el Barça en pocas ocasiones había jugado con todas las jugadoras disponibles y cuando ese equipo está completo se asemeja mucho al equipo de Primera Iberdrola"."El vestuario se quedó triste. Hay que ser claros y las personas que más desean este ascenso es el equipo., confiesa Mainz, que admite, aun así, que "este final de temporada no pesa tanto como el del anterior. Hemos sido realistas de que había mucha igualdad, hemos visto a equipazos sufrir para mantener la categoría, equipos que han hecho buena temporada descender...".Además, en esas semanas se conoció la retirada de Mai Garde , algo que afectó a nivel emocional, pero que es "parte del fútbol". "Que se retiren compañeras y todo lo que nos afecta como las lesiones, que son situaciones que se dan y es dar cariño a las jugadoras que lo necesitan", menciona una Kakun Mainz que no niega que no le sorprendiera la situación de Lorena Herrera porque, "choca más, porque sabes es joven, no te lo esperas y nos pilla a todos por sorpresa. Es una decisión que tenía muy tomada y ha sido momento de acompañarle y darle fuerza, porque ha sido un momento muy difícil para ella y agradecerle todo el fútbol que nos ha dado, le vamos a echar mucho de menos".La próxima temporada, el equipo va a experimentar cambios en la plantilla, aunque "la plantilla será competitiva y vamos a dar la cara", pero tras las ausencias de Mai Garde y Lorena Herrera la preparadora considera, entre otras, que "hay que tener paciencia con las jóvenes", mientras queUna de esas jugadoras jóvenes es Maitane Vilariño, que consiguió anotar más de una decena de goles en la temporada en la que se ha asentado en la primera plantilla. La cantera "crece más cada mes que avanza", analiza su valedora.y trabajar aspectos de tácticas, trabajar con análisis... pero el margen de proyección es alto. Hay que trabajar y darles confianza", agrega una Kakun Mainz que expone queMaitane Vilariño celebra la victoria ante el Espanyol. Foto: Oskar MonteroLa delantera, siempre agradecida con las oportunidades que ha recibido es, a ojos de su entrenadora, "una jugadora diferente. Te da algo que no tiene el resto. Es muy inteligente, técnica, rápida.... luego la capacidad de trabajo que tiene, que es un ejemplo de entrega, sacrificio y de profesionalidad". Vilariño siguió, junto con Saioa Larumbe, los pasos de Iara Lacosta, que llegaban del filial. Un filial al que el ascenso a Reto Iberdrola es "lo mejor que puede pasar".Por último, Kakun Mainz declara que es pronto para marcarse objetivos para la temporada que viene, porque "no sabemos cuándo empezamos o cuántas van a ascender, pero va a ser un año muy duro, hay más equipos de estructura profesional".