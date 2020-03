Mascarillas caseras, ¿son eficaces contra el coronavirus?

Todos hemos recibido vía WhatsApp numerosos vídeos en el que se nos muestra cómo fabricar mascarillas caseras para protegerse del coronavirus. Ante la escasez de este material, la inventiva se dispara y cualquier material sirve para crearse una mascarilla de andar por casa. Muchos se preguntan si realmente son eficaces.

"Las mascarillas eficaces son las que fabrican las empresas especializadas, dirigidas específicamente a retener al virus y que son las que se usan en los hospitales y las que hay que dejar al personal sanitario. Las que se hacen en casas sirven para entretenerse pero no eliminan el riesgo de contagiarse", indicaron fuentes médicas a este periódico. "Lo más importante -añaden estas mismas fuentes- es aislarse, mantener la distancia de metro y medio, y lavarse bien las manos y con frecuencia".

En la misma línea, Beatriz Novoa, investigadora Científica del Instituto de Investigaciones Marinas CSIC, comenta que "las mascarillas de tela hechas en casa o las desechables no protegen frente al virus completamente, es decir, debido al pequeño tamaño de las partículas virales no podemos garantizar al 100% que los virus se queden retenidos. Solo funcionan de forma segura las mascarillas que se usan en los hospitales fabricadas específicamente para retener virus. Y esas tenemos que dejárselas al personal sanitario".

No obstante, ella misma cuenta en un vídeo cómo fabricar una mascarilla con kleenex. "Esto no significa que estas mascarillas caseras no protejan del virus. Los virus suelen estar en gotitas minúsculas de saliva, y eso puede quedar retenido por dos o tres capas de tela. El ponerle barreras al virus es un sistema eficaz para protegerse y proteger a los demás. Pero que nadie piense que por llevar mascarillas está completamente protegido frente al virus. Es una protección extra que podemos emplear además de no salir de casa, de mantener la distancia de seguridad, etc".

Insiste Novoa en la necesidad de lavarse las manos: "Desinfectad muy bien las manos". Y es que como indica un reciente estudio, el coronavirus resiste durante varias horas en las distintas superficies.