Chloé Zhao, segunda mujer que logra un Oscar como directora

Chloé Zhao se llevó esta noche el Oscar a la mejor dirección por "Nomadland" en la 93 edición de los premios de la Academia de Hollywood, un premio con el que hace historia al convertirse en la segunda directora que triunfa en esta categoría.



"Siempre he encontrado bondad en toda la gente que he conocido, este premio va para todos los que sacan la bondad de las personas que conocen, eso me inspira a seguir", afirmó la cineasta sobre el escenario.



Zhao recordó un proverbio que aprendió en su china natal, "todos los seres humanos son buenos cuando nacen", durante un sencillo discurso que llegaba segundos después de que su nombre se incluyera como el de la segunda mujer que gana un Oscar a la mejor dirección.





A lo largo de casi un siglo tan solo cinco mujeres habían sido candidatas en esta categoría y únicamente Kathryn Bigelow lo ganó, por, en el año 2010.La primera nominada fuepor "Pascualino Siete Bellezas" en 1977, a la que siguieron Jane Campion ("El piano", 1994),("Lost in Translation", 2003),("Em tierra hostil", 2010) y Greta Gerwig ("Lady Bird", 2018).Además esta era la primera edición en la que dos mujeres competían por el premio, ya que Emerald Fennell ("Una joven prometedora") también figuraba entre las candidatas.Para rodar, Zhao no solo dirigió a Frances McDormand, sino que también estuvo al frente de un reparto de nóveles que se interpretaron a su mismos antes las cámaras para relatar su vida como nómadas apartados del sistema económico de EE.UU.Desde que se estrenó (y ganó) en el Festival de Venecia en septiembre, la película ha sido nombrada constantemente como una de lasy su directora ha triunfado en los Bafta, los premios del Sindicato de Directores de Hollywood y los Globos de Oro.En los Óscar Zhao se ha impuesto además a Thomas Vinterberg ("Otra ronda"), David Fincher ("Mank") y Lee Isaac Chung ("Minari").La directora también aspiraba al premio al mejor guion adaptado, que finalmente fue para los debutantes Christopher Hampton y Florian Zeller por "El padre".