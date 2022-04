Viaja a tu aire, sin horarios

El turismo itinerante o de autocaravanas es un sector "en alza" desde hace varios años, todavía más a raíz de la covid-19, que ha provocado que muchos municipios vean cómo se llenan los parkings, pero también otros espacios como caminos o prados. La elasticidad y la libertad para improvisar son dos de los motivos por los que esta forma de viajar está creciendo, además de permitir conocer destinos únicos y poco masificados. En cualquier caso, "hacer caraving" se convierte en una opción sostenible y económica que contribuye a dar vida a los pueblos, reactivar la economía y adentrase en la cultura y gastronomía de las zonas rurales. Es un turismo más humano que permite acercarse de manera diferente a las regiones que se visitan, ofreciendo de esta manera sensaciones y experiencias inigualables.

La responsabilidad del usuario es indispensable para que este tipo de turismo siga siendo sostenible. No obstante, el perfil del usuario que viaja en caravana, autocaravana o camper es el de una persona respetuosa con el entorno y consciente de los recursos con los que cuenta. Cuida de la naturaleza, recoge sus residuos, estaciona en las zonas habilitadas, consume en los establecimientos locales... Además, el impacto ambiental de los vehículos es muy inferior a otros medios de transporte, ya que las emisiones se reducen hasta un 33%. A todo ello hay que sumar (o más bien restar) si se incluye en la ecuación el reducido consumo de agua, electricidad o generación de residuos del turismo itinerante. Es, por ello, que se puede afirmar que las caravanas y autocaravanas son una forma mucho más ecológica de gozar de los viajes.

Elegir destino

Camper en el área de autocaravanas, a pie de playa en Chipiona. Cedida



La planificación es clave para lanzarse a la carretera con una caravana, autocaravana o camper, aunque siempre se puede dejar paso a la improvisación, sobre todo si se es veterano en este tipo de turismo itinerante. En las fechas que estamos, de cara a Semana Santa, se puede elegir un destino relacionado con la nieve, para seguir disfrutando de deportes de invierno, o bien un lugar d e playa o de interior para disfrutar de tiempo de ocio al aire libre y del sol de primavera.

La autocaravana es una forma autónoma de viajar que permite elegir el destino en función de la ruta, necesidades o gustos particulares por lo que las preferencias para dormir pueden pasar por un área de pernocta para autocaravanas, parking autorizados o campings. Es importante conocer que no es lo mismo estacionar (se aplica la normativa de Tráfico) que acampar (se aplica la normativa de la Comunidad Autónoma). La legislación permite estacionado el comer y dormir dentro del vehículo, poner calzos o elevar el techo pero nunca exceder el perímetro del vehículo, sacar sillas y mesas, realizar vertidos ni ruidos molestos. No obstante, es posible la acampada libre en cualquier lado no prohibido explícitamente por una ordenanza o reglamento municipal. En España existe una legislación al respecto. A parte de aplicar correctamente la normativa, es recomendable hacer un uso razonable de los espacios de pernocta y aparcamiento, aparcando correctamente, no ensuciar el entorno y descargar aguas en los lugares habilitados para ello, así como procurar rotar de aparcamiento cada 24 o 48 horas en lugares donde haya mucho turismo.