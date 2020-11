'Just Cause 4' y otros juegos gratuitos de PlayStation Plus para diciembre

Una imagen de 'Just Cause 4'.

Sony ha revelado los títulos que podrán disfrutar los suscriptores de PlayStation Plus en el mes de diciembre, son los siguientes: 'Just Cause 4' y 'Rocket Arena' para PS4 y 'Worms Rumble' para PS4 y PS5. Los usuarios de la última consola de la familia (PlayStation 5) también podrán descargar 'Bugsnax' hasta el 4 de enero, una extravagante aventura en la Isla Snaktooth, hogar de criaturas mitad insecto y mitad comida que responden al nombre de Bugsnax.

Los jefes de Sony también anuncian que los días 19 y 20 de diciembre tendrá lugar el Fin de Semana Gratis de Multijugador Online de PlayStation Plus para todos los jugadores de PS4 y PS5. Atendiendo al calendario, se podrán utilizar las funciones multijugador online durante este fin de semana desde el sábado 19 de diciembre a las 00:01h hasta el domingo 20 de diciembre a las 23:59h (hora local).

Asimismo, como título extra del mes, los suscriptores podrán descargar 'Melbits World' para PS4, un título que pertenece a la iniciativa de apoyo a la industria del videojuego nacional creada por SIE Iberia, PlayStation Talents.

Just Cause 4 - Tráiler