El cohete interplanetario de SpaceX explota al aterrizar

El primer vuelo de prueba de SpaceX a gran altitud de su nave espacial Starship SN8 de alcance interplanetario terminó en una enorme bola de fuego, tras una misión sin problemas hasta la etapa final.



El vuelo de 6 minutos y medio lanzado desde Boca Chica, Texas, fue estable hasta el intento de aterrizaje, cuando la nave espacial no logró reducir la velocidad lo suficiente, según mostraron imágenes de video proporcionadas por SpaceX. El impacto del cohete, que no llevaba tripulación, envolvió el lugar de aterrizaje en una nube llamas anaranjadas.









"La presión del tanque del cabezal de combustible fue baja durante la quema de aterrizaje, lo que provocó que la velocidad de toma de contacto fuera alta" comentó el director ejecutivo de Space X, Elon Musk, en su cuenta de Twitter. "¡Pero obtuvimos todos los datos que necesitábamos! Felicitaciones al equipo de SpaceX, ¡Sí!", añadió.





Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!