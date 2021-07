'Hunter's Arena: Legends', disponible para descarga gratuita desde el 3 de agosto

Sony ha anunciado los juegos que estarán disponibles para los suscriptores del servicio PlayStation Plus en agosto de 2021. Se trata de 'Hunter's Arena: Legends' (PS4 y PS5), 'Plants VS Zombies: Battle for Neighborville' (PS4) y 'World Tennis Tour 2' (PS4). Los tres estarán disponibles para descarga gratuita a partir del 3 de agosto.

'Hunter's Arena: Legends' es un un intenso RPG – Battle Royale que ofrece una experiencia de combate cuerpo a cuerpo con un dinámico sistema basado en los contraataques, paradas, combos aéreos y artes marciales. El jugador podrá disfrutar de combates 1vs.1 y del modo battle royale para jugar en solitario o en equipos de tres. Por su parte la tensión se ha extendido en 'Plants VS Zombies: Battle for Neighborville' a tres nuevas regiones de libre exploración más allá de los límites del municipio más disputado del mundo del este divertido videojuego. El jugador podrá elegir entre 20 clases de personaje completamente personalizables, formar equipo con otros amigos, con el modo pantalla dividida cooperativa o en línea, y enfrentarse a una guerra sin cuartel en la nueva Arena de batallas de este icónico título.

Los amantes del mejor tenis podrán medirse con las grandes estrellas del mundo en 'World Tennis Tour 2' o crear los suyos propios para intentar liderar las clasificaciones mundiales y experimentar las auténticas sensaciones en partidos individuales o de dobles, junto amigos en modo local u online. Por último, los suscriptores podrán descargar de forma extra y sin coste adicional el título 'The Five Covens', perteneciente a la iniciativa de apoyo al videojuego local, PlayStation Talents.

'The Five Covens' para PS4 es una entrañable aventura de plataformas y puzles en 3D para toda la familia que narra la aventura de Brenda, una joven bruja maestra en la levitación que deberá escapar de las mazmorras del castillo del malvado Deon Kenot, superando diferentes retos con los poderes mágicos que el jugador irá desbloqueando a lo largo de la historia. La aventura se sitúa en la tierra de Gaarth, donde residen cinco grandes familias de hechiceros, cada una con un poder mágico diferente transmitido de generación en generación, a quienes Brenda irá encontrando a lo largo de su camino.