'Halo Infinite': nuevas mecánicas, grandes batallas y espectaculares efectos

'Halo Infinite' viene representado, a grandes rasgos, como el episodio más grande de la serie. Entre sus novedades se pueden encontrar nuevas mecánicas de juego, batallas a escala aún mayor e incluso efectos visuales más complejos, esto último gracias a la potencia adicional aportada por Xbox Series X|S. El estreno de 'Infinite' tendrá lugar en diciembre y, a partir de entonces, los jugadores tendrán acceso a la campaña completa y al modo online, que se estrena bajo formato Free-To-Play.

No obstante, estas primeras valoraciones sobre la vertiente competitiva de la experiencia desarrollada por los chicos de 343 Industries se deriva de una prueba técnica a la que hemos sido gentilmente invitados y que, como de costumbre, nos ha dejado un magnífico sabor de boca. Y no solo cumplen con las esperanzas depositadas en la entrega, además, por el camino, ratifican que el título de disparos se encuentra en un magnífico estado de forma.

Las áreas de combate, más convincentes en términos de estructura e impacto escénico.

La vertiente multijugador a prueba



Este contacto con el multijugador también viene a corroborar otra importante circunstancia: el equipo de desarrollo tiene entre sus manos un título con una jugabilidad y rendimiento realmente buenos para luchar por un lugar de honor entre las opciones multijugador del mercado. El pasado fin de semana la prueba se centró principalmente en la Arena, enfrentando a los jugadores entre sí en partidas 4v4 en diferentes modos de juego y mapas, con una amplia variedad de armas.

Si has participado en las anteriores pruebas técnicas para el multijugador del colosal FPS (First Person Shooter) de 343 Industries, ya te habrás dado cuenta de que el sistema de combate se percibe fresco y renovado, pero sin dejar de resultar agradablemente familiar y gráficamente genial, incluido el diseño de los mapas. Por lo que hemos corroborado durante estas jornadas de prueba, el conjunto también ha ganado enteros con la renovación de los elementos que conforman las áreas de combate, más convincentes en términos de estructura e impacto escénico. En el aspecto estético también resulta muy cautivador, gracias entre otros detalles a la gran cantidad de elementos destructibles que abarrotan la pantalla.

Sistema de juego sólido y fluido



Si en 'Halo 3' el equipamiento como el Escudo Burbuja era realmente competente extendiendo el periodo de supervivencia de nuestro Spartan, en 'Halo Infinite' la utilización de estos dispositivos parece haber perdido peso en la economía del juego, algo que en definitiva incentivará el aspecto táctico de las contiendas. Lo anterior, no obstante, no se puede aplicar al gancho, que ha demostrado ser versátil, divertido y hasta emocionante, además de aportar dinamismo y estrategia a las partidas.

El sistema de combate es fresco y renovado.

Una vez recogido, puedes lanzar el gancho con tres objetivos primarios en mente: para alcanzar una posición elevada, para acercarte rápidamente a un enemigo y rematarlo cuerpo a cuerpo, e incluso para recoger armas o granadas que se encuentren fuera de alcance. La garra tiene una distancia limitada, los movimientos son más lentos y se beneficia de un excelente manejo de la inercia, elementos que lo convierten en un elemento tan divertido de usar como mesurado a la hora de su funcionamiento. Equiparándolo con la última versión de la franquicia, la jugabilidad es, por tanto, más sólida, manteniendo la precisión clínica sin buscar la exageración.

Mirando a un prometedor futuro



Además de evaluar la jugabilidad, esta prueba técnica también nos ha permitido descubrir el nivel de las personalizaciones, el eje central del Pase de batalla, la extensa cantidad de opciones gráficas, cambios en la interfaz y sistema de control, audio y comunicaciones. A esto se suman unos mapas iniciales que destacan por unos diseños muy elaborados.

En todos y cada uno de los conceptos la producción alcanza un nivel literalmente increíble. 'Halo Infinite' muestra un equilibrio perfecto, notables ideas en relación a la jugabilidad, y todo sin perder un ápice de las sensaciones que produce la saga clásica. Los tiroteos funcionan de maravilla, el ritmo de juego no es demasiado alto y el tempo para matar es el adecuado: lo suficiente como para salir victorioso de un enfrentamiento con dos oponentes al mismo tiempo. Es ese ritmo más razonado, esa precisión quirúrgica que premia el acierto en granadas y disparos a la cabeza, lo que representa su propia esencia, algo que le ha permitido distinguirse entre el resto de los especímenes de su género y que seguirá siendo su bandera durante mucho, pero que mucho tiempo.

Si no has tenido la oportunidad de echarle un vistazo, tenemos buenas noticias a este respecto ya que el equipo de desarrollo ha confirmado que la próxima prueba técnica multijugador tendrá carácter abierto y todos los propietarios de PC Windows o una consola Xbox One, Xbox Series S y Xbox Series X podrán acceder desde el viernes 1 de octubre a las 19:00h. hasta el lunes 4 de octubre a la misma hora.

'Halo Infinite' muestra un equilibrio perfecto, notables ideas en relación a la jugabilidad sin perder un ápice de las sensaciones que produce la saga clásica.

Los ensayos PvP (jugador contra jugador) se realizarán en dos franjas horarias diferentes y limitadas, con el objetivo de concentrar al máximo de jugadores al mismo tiempo y así forzar los servidores. Estos serán los horarios:

— Viernes 1 de octubre: de 19:00h a 23:00h

— Sábado 2 de octubre: de 02:00h a 06:00h – 19:00h a 23:00h

— Domingo 3 de octubre: de 02:00h a 06:00h – 19:00h a 23:00h

— Lunes 4 de octubre: de 02:00h a 06:00h

Recuerda, 'Halo Infinite' se lanzará el 8 de diciembre de 2021 para dispositivos Microsoft: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC con Windows 10 así como en Xbox Game Pass desde el primer día de lanzamiento.