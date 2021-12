Laura Matamoros da a luz a su segundo hijo, Benjamín

Laura Matamoros y su pareja, el chef Benji Aparicio, acaban de dar la bienvenida a un nuevo miembro a la familia, su segundo hijo, al que han llamado Benjamín, como su padre.



Con la llegada del nuevo bebé acaban de convertir en hermano mayor a su primer niño, Matías, que ya tiene tres años.



Durante su embarazo,y solo desveló la inicial, sin embargo, y tras muchos intentos por parte de sus seguidores de adivinar el nombre del pequeño,, y durante una de sus últimas apariciones públicas antes de convertirse en madre de nuevo: "Me hace mucha ilusión y sobre todo a él (Benji), que tenía mucha ilusión por el nombre y también tiene que decidir" decía entonces.Además, el nombre. Cuando se enteró de que estaba embarazada, una coincidencia que Laura deseaba que se cumpliera y abuelo y nieto compartieran una fecha tan especial.Matamoros se encontraba en su puesto de trabajo como colaborador de 'Sálvame' y s: "He visto a mi nieto, que es igual que su hermano y estoy feliz., yo quería que naciera el mismo día que yo"y confirmaba que en esta ocasión el parto había sido más fácil que cuando nació su primer nieto, Matías.El cumpleaños del pequeño Benjamín no solo coincidirá con el de su abuelo, también lo hará con el del hijo de una gran amiga de su madre, Martín, el hijo de María Pombo que este 27 de diciembre cumplía su primer año de vida.La influencer afirmaba hace algún tiempo en declaraciones para la revista ¡HOLA!, que siempre había querido formar su propia familia: ". Haber encontrado a Benji ha sido lo mejor que me podría pasar. Él me da tanto amor... Y ahora estos hijos... Realmente, no puedo pedir más" afirmaba emocionada., además, ha llegado en un gran momento, Benji y Laura acaban de mudarse a una nueva casa en Aravaca, a las afueras de Madrid y atraviesan una de las etapas más dulces de su relación.