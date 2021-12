Mario Casas: escapada navideña en familia a Lanzarote 

Los Casas son una de las familias más unidas del panorama y una de las más queridas por el público. Ninguno de sus miembros ha ocultado nunca que son una gran piña y les encanta hacer planes todos juntos.



Si existe una época del año más propicia que cualquier otra para juntar a toda la familia, esa es la Navidad, y ellos lo saben, así que un año más han cogido las maletas y se han embarcado en su ya tradicional viaje navideño, que en esta ocasión ha tenido como destino la isla de Lanzarote.





NAVIDAD EN FAMILIA

JUNTOS ES MEJOR

¿NUEVA ENTREGA DE 'TRES METROS SOBRE EL CIELO'?

Mario Casas y todos sus seres queridosdesde el pasado día 24, todos excepto su hermano Óscar, que no pudo estar presente desde el primer día debido a algunos compromisos profesionales que lo llevaron hasta Nueva York, pero no ha tardado en reunirse con ellos y ya disfrutan todos juntos de las fiestas., entre ellos el puerto de Marina Rubicón al que acudieron el pasado domingo, dónde pudieron disfrutar de un paseo en barco u otros parajes como el pueblo de El Golfo o Los Hervideros, lugares que los hermanos han ido mostrando a sus seguidores a través de sus redes sociales.Entre excursión y excursión, la familia al completo, que cuenta con unas vistas espectaculares desde sus plantas más altas como ha enseñado Sheila Casas en su cuenta de Instagram., y hace unos días explicó que este viaje navideño era una prioridad para ellos:"" decía el actor que añadía "Intentamos estar unidos y apoyarnos." afirmaba.Es cierto que no es nada raro ver a todos los hermanos y también a sus padres haciendo planes juntos, aunqueDe hecho,uno de los sitios más mágicos del mundo,, dónde tuvieron la oportunidad de conocer a Papá Noel y a buen seguro, Daniel, el pequeño de la casa, fue el que más disfruto de ese maravilloso viaje.Mientras Mario Casas esperaba en el aeropuerto para embarcar rumbo a las islas Canarias,allí presentes no solo le preguntaron por sus planes para Navidad, tambiéncon una tercera entrega, algo que supondría un reencuentro con su ex María Valverde.la idea de volver a meterse en la piel de uno de sus personajes más exitososafirmó y además dejó claro que le gustaría trabajar de nuevo con Valverde para la que solo tuvo buenas palabrasaseguró Mario.