Omar Montes estalla contra la madre de su hijo: "Le parecen de maricones unas zapatillas rosas"

La relación de Omar Montes con la madre de su único hijo es mala. Tanto que el cantante no puede ver al niño después de que su expareja le denunciara por "insultos y amenazas". En un intento por hacer ver que la situación que está viviendo es injusta, Montes ha subido a las redes sociales unas capturas de una conversación que ha tenido con ella sobre un regalo a su hijo.



En las capturas que ha subido a Twitter, pero que horas después ha decidido borrar, quizá para evitar más problemas jurídicos, Montes quería mostrar la actitud homófoba de la madre de su hijo. La discusión empezó cuando el madrileño le envió a ella unas fotografías de unas zapatillas de color rosa que el abuelo le había regalado al niño.



"¿Unas zapatillas rosas? ¿Tú crees que el niño es maricón o algo? Menos mal que no le hace falta calzado, ya le compro yo lo mejor. Si fuese por ti iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar", es la supuesta respuesta de la mujer.





Captura de parte de la conversación entre Omar Montes y la madre de su hijo.

Nunca podrán separarnos te amo bb ?? pic.twitter.com/09HamlZ7P7 — Omar Montes (@omarmontesSr) January 9, 2022

La conversación siguió con mucha tensión. Él, dolido,"que hace que no trabaja meses, no tiene ni para darse caprichos él y le compró al niño las zapatillas, ¿cómo puedes ser así?".Y ella repitió su argumento anterior. "Pues que se las quede él, además no le hacen falta. Para que se rían de él.... Palabras a las que respondió de nuevo Omar Montes:Yo a mi hijo le enseño a querer a todo el mundo. Mi padre lo hizo con toda la ilusión, ¿cómo puedes ser así?".Montes adjuntó esas palabras junto al siguiente texto escrito por él: "Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parece de 'maricones'. Esto tengo que aguantar cada día., con esto tengo que luchar y luego tengo que aguantar que me llamen a mi de todo€".Y en otro tuit, que también borró después, escribió. "Ahora no voy a poder ver a mi hijo porque si voy la Policía me va a joder, así es la ley... Y mi padre está llorando súper mal porque se cree que es por las zapatillas rosas y la realidad es que las zapatillas no tienen nada que ver,Para zanjar el tema,que no ha borrado. "Nunca podrán separarnos, te amo bebé", escribió junto a la imagen.